Is wandelen in de natuur beter dan in de stad?

Wandel je beter in de natuur of in de stad?

De mooiste natuur

Wanneer je lekker wilt gaan wandelen, zul je al snel een park of bos willen opzoeken. En een strandwandeling is natuurlijk ook niet mis. Maar niet iedereen kent de luxe van mooie natuur om de hoek. De kans is groot dat jouw (lunch)wandeling gewoon plaatsvindt in de wijk waar je woont.

Iedere beweging is goed

Nu gaan we niet neerpennen dat dit een ongezonde gewoonte is, want beweging in de buitenlucht is áltijd goed voor je en áltijd beter dan binnen blijven zitten. De Britse personal trainer Pennie Varvarides benadrukt dit ook. “Iedere beweging is goede beweging, dus als de afweging is: wandelen op straat of helemaal niet wandelen, kies je het liefst voor wandelen op straat”, zegt ze tegen Stylist.

Conditietraining

Wanneer je echter in de natuur wandelt, zal je lichaam iets meer werk moeten verzetten. Dit heeft alles te maken met de grond die minder vlak is dan een straat. Af en toe een heuvel oplopen in het bos kan je hartslag iets verhogen, wat het al snel tot een intensievere work-out maakt dan een simpele wandeling over het asfalt. En dat kan weer een positieve invloed hebben op je conditie.

Stress

Een groot verschil is echter dat je in de natuur minder tot niet te maken hebt met schadelijke uitlaatgassen. Ook blijkt dat omgeven zijn door de natuur je stresslevels flink kan laten dalen, waardoor je zou kunnen concluderen dat wandelen tussen het groen beter voor je is dan een ommetje door de stad.

Maar, zoals Varvarides zegt: iedere beweging is goede beweging. Waar je het ook doet!

Bron: Margriet, Stylist