Ja, echt: een paar kopjes koffie helpen je langer te leven

Dat blijkt uit onderzoek. En daar hoef je ’m niet eens helemaal zwart voor te drinken.

Nieuw onderzoek over koffie

Naar de gezondheidsvoor- of nadelen van koffie wordt al tientallen jaren onderzoek gedaan, met telkens een andere conclusie. Toch is dit nieuwe onderzoek weer een eyeopener. Dat kopje koffie in de ochtend kan namelijk in verband worden gebracht met een lager risico om te overlijden. Dat concluderen wetenschappers in een onderzoek dat deze week in The Annals of Internal Medicine werd gepubliceerd.

Langer leven door koffie

Voor het onderzoek zijn de gezondheidsgegevens van 170.000 mensen van 37 tot 73 jaar in Groot-Brittannië zeven jaar lang in de gaten gehouden. Zij moesten meerdere vragenlijsten invullen over hun voedingspatroon en consumptie van koffie. Wat blijkt? De proefpersonen die anderhalve tot drieënhalve kop koffie dronken, zelfs met een beetje suiker, hadden tot 30% minder kans om te overlijden tijdens de onderzoeksperiode dan degenen die helemaal geen koffie dronken.

“Het resultaat is opvallend. Er zijn maar weinig dingen die het risico op overlijden met 30 procent verminderen”, zegt Christina Wee, universitair hoofddocent geneeskunde aan de Harvard Medical School in The New York Times.

Zwart of een beetje suiker

Of je cafeïnevrije koffie of koffie met cafeïne drinkt, maakt overigens voor het sterfterisico niet uit. Een beetje suiker in de koffie is ook niet zo erg. Je kunt echter beter geen frappuccino of iets dergelijks drinken. Deze dranken bevatten vaak veel calorieën en vetten, waardoor de positieve effecten van koffie al snel teniet worden gedaan.

Waarom leven mensen langer dankzij koffie?

Waarom mensen die koffie drinken langer leven, heeft waarschijnlijk te maken met de algemene voedingskeuzes. Koffiedrinkers kiezen vaker voor water of zwarte koffie dan voor een ongezonde frisdrank of sap met hoog suikergehalte. Bovendien heb je vaak minder honger door de cafeïne en eet je dan wellicht minder.

Verder heeft de aanwezigheid van grote hoeveelheden antioxidanten in koffiebonen waarschijnlijk invloed op je gezondheid. Deze stofjes zorgen ervoor dat cellen minder snel afbreken, wat positief is voor je gezondheid.

Andere onderzoeken naar koffie

De resultaten van dit onderzoek passen bij de conclusie van eerdere onderzoeken waaruit een positief verband bleek tussen koffie en de gezondheid. Zo werd al eerder ontdekt al dat consumptie van koffie het risico op parkinson, hartaandoeningen, diabetes type 2, lever- en prostaatkanker en andere gezondheidsproblemen verlaagt.

Toch betekent dit niet dat de wetenschappers mensen die nu geen koffie drinken adviseren dit wel te gaan doen. Eerst moet er meer onderzoek worden gedaan. Bovendien moeten mensen ook weer niet te veel koffie drinken. Het positieve effect verdwijnt als je meer dan vierenhalve kop koffie per dag drinkt. Nog meer dan dat kan zelfs schadelijk zijn voor je gezondheid.

Koffie is dus best gezond, maar waarom eigenlijk? Dit zijn de verrassende gezondheidsvoordelen van het zwarte goud:

Bron: The New York Times