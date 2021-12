Dat deed hij uit de doeken in de Tweede Kamer woensdagmorgen.

‘Niet geruststellend’

In de Tweede Kamer besprak Jaap van Dissel samen met Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) de huidige gang van zaken. Hij noemt de ontwikkeling van de Omikonvariant ‘niet geruststellend’. Van Dissel verwacht dat omikron in januari voor de helft van alle besmettingen kan zorgen.

Boostervaccin

Het boostervaccin is volgens de OMT-voorzitter wel werkzaam. Hij verwacht dat het het aantal besmettingen in de toekomst flink kan dempen. Boosteren is dus echt nodig aldus van Dissel. Volgens hem zijn twee vaccinaties niet werkzaam, en werkt het AstraZeneca vaccin al helemaal niet tegen deze variant.

Data

Van Dissel legde uit dat hij zijn voorspellingen over de hoge aantallen ziekenhuisopnames baseert op onderzoeken vanuit Groot-Brittanië. “Als omikron minder ziek maakt dan delta, worden de data beter. Maar het is wel een scenario waar we rekening mee moeten houden.” Maar, stelt besloot hij: “We weten nog een hele hoop niet, dingen die we wel willen weten.”

Eerder werd al bekend dat mensen geboren in 1960 en 1961 nu een afspraak kunnen inplannen bij de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst voor een corona boostervaccinatie. De COVID-19-boostervaccinatie kun je halen vanaf drie maanden na de laatste vaccinatie uit de COVID-19-basisserie.

Bron: AD