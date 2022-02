Je eetgewoonten resetten? Zó doe je dat in 4 stappen

We hebben allemaal wel eens van detox gehoord, misschien heb je het zelf wel eens een keer geprobeerd. Maar als de dag na je detox een pak koekjes leeg eet, doe je de sapkuur weer teniet. Je moet dus niet je lichaam resetten, maar je eetgewoonten.

4 stappen om je eetgewoonten te veranderen

1. CONCRETE DOELEN

Stel één of twee concrete doelen voor jezelf op. Als je weet wat je wil veranderen is het makkelijker om eraan te werken. Een vaag doel als ‘minder snoepen’ is moeilijker te behalen dan een concreet doel als ‘deze week eet ik geen drop na het eten’ en het is een minder grote stap dan ‘deze week eet ik helemaal geen snoep’. Focus je iedere week op één of twee eetgewoonten. Door niet meer dan twee doelen op te stellen verander je niet te veel in één keer en is het makkelijker vol te houden. Tiny habits, noem je dit.

2. BEREN OP DE WEG

Bedenk voor je begint wat je valkuilen zijn. Wat kan ervoor zorgen dat jij je doel niet haalt? En bedenk dan wat je op dat moment gaat doen om je doel wél te halen. Kan je dat dropje na het eten echt niet weerstaan als er een zak op je aanrecht ligt? Leg de zak dan ergens achterin de voorraadkast. Als je je doelen niet haalt, schrijf dan op waarom niet. Daar leer je van. En als je wel haalt, schrijf het dan ook op. Houd je successen bij. Dat motiveert.

3. WAAR LEG JE DE LAT

Je eetgewoonten gooi je niet zo maar even om. Je besluit niet vandaag dat alles anders moet en morgen heb je een nieuw eetpatroon. Er is tijd nodig om te wennen aan een nieuw schema of nieuwe voedingsmiddelen. Daarom is het belangrijk om kleine stapjes te nemen om te wennen aan alle veranderingen. Eén week is niet genoeg om je gewoonten écht te veranderen. Je hebt minimaal achttien dagen nodig om een jezelf een nieuwe gewoonte aan te leren, maar voor sommige mensen kan het veel langer duren. Dus, hang in there.

4. SAMEN STA JE STERKER

Andere mensen kunnen je helpen. Vertel je omgeving wat je doet, welke doelen je hebt gesteld. Als de mensen om je heen weten wat je van plan bent, kunnen ze je helpen de verleiding van die zak drop te weerstaan en zullen ze het niet aanbieden.

Bron: Wandelen en afvallen, Foodspring