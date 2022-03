Anale jeuk kan in principe geen kwaad, maar wil je wel zo snel mogelijk oplossen. Krabben lijkt misschien de snelste oplossing, maar maakt de jeuk eigenlijk alleen maar erger. Naast de jeuk zo snel mogelijk laten verdwijnen wil je ook voorkomen dat het opnieuw ontstaat. Jeuk rondom de anus of een branderig gevoel kan verschillende oorzaken hebben.

Mogelijke oorzaken van jeuk aan de anus

Huidirritatie

Door het achterblijven van kleine hoeveelheden ontlasting rond de anus, bijvoorbeeld door niet goed afvegen of diarree, kan huidirritatie ontstaan. De bacteriën in de ontlasting kunnen voor jeuk zorgen. Wanneer de huid rondom de anus erg behaard is, kun je hier sneller last van krijgen. Daarnaast kan ook vochtig of geparfumeerd toiletpapier huidirritatie of zelfs een allergische reactie veroorzaken.

Aambeien of wondjes, kloofjes of scheurtjes bij de anus

Te veel zeep

Overmatig gebruik van zeep kan de huid uitdrogen, waardoor anale jeuk kan ontstaan.

Vochtig

Wanneer de huid te lang nat is, kan dat jeuk veroorzaken. Droog daarom goed af tussen de billen.

Worminfectie

Een worminfectie kan vooral ’s nachts veel jeuk rondom de anus veroorzaken. Daarnaast komen ook andere bacteriële infecties rond de anus voor.

Een SOA

Anale jeuk komt ook voor bij sommige SOA's.

Bepaalde medicijnen

Het gebruik van sommige medicijnen tegen een bacterie (bijvoorbeeld antibiotica) kunnen ook jeuk rond de anus veroorzaken.

Herken je deze oorzaken niet, maar blijf je toch last van de jeuk houden? Maak dan een afspraak bij de huisarts voor een lichamelijk onderzoek of diagnose op basis van de klachten. Ook een kijkonderzoek van de anus en endeldarm kan eventuele afwijkingen opsporen. Voor dit onderzoek heb je een doorverwijzing van de huisarts nodig.

Behandeling anale jeuk

Ze zeggen niet voor niets ‘jeuk is erger dan pijn’. Dus hoe kom je zo snel mogelijk van die jeuk rondom de anus af? De verschillende oorzaken van de jeuk in de bilspleet vragen ook om verschillende behandelingen. Als er sprake is van huidirritaties, eczeem of aambeien, dan wordt het meestal behandeld met een zalf. Worminfecties kunnen worden behandeld met een parasietdodend middel.

Klachten voorkomen

Om te voorkomen dat je vaker last krijgt van deze klachten, is het belangrijk om je ontlasting in de gaten te houden. Wanneer de ontlasting zacht en soepel is, zullen er minder snel wondjes of aambeien ontstaan. Eet daarom vezelrijk, drink voldoende, blijf bewegen en ga naar het toilet als je aandrang voelt en houd het niet op.

Ook een goede hygiëne is belangrijk. Gebruik liever géén geparfumeerd of vochtig toiletpapier en ook geen zalf die niet is geadviseerd door een arts. Maar wel:

Was de huid en de anus na het poepen met lauw water en zonder zeep, eventueel met een washandje. Droog daarna goed af.

Draag katoenen ondergoed en niet te strak zittende kleding.

Via de online tool op analeklachten.online kun je ook snel achterhalen of en van welke anale klachten je last hebt en wat je hiertegen kunt doen.

Diëtist Wendy vertelt hoe je je darmen gezond houdt:

