Jeuk, jeuk en nog eens jeuk: zó herken je schurft

Wat is schurft?

“Schurft is een besmettelijke huidaandoening die wordt veroorzaakt door de schurftmijt. Dit is een klein beestje dat niet met blote oog te zien is”, schrijft het RIVM. Het beestje legt eitjes in je huid.

Waar en bij wie?

Schurft komt op dit moment het meest voor onder jongeren en kan zich verspreiden via huid-op-huid-contact. De cijfers zijn het hoogst in de leeftijdsgroep van 15 tot en met 24 jaar. Heiman Wertheim, hoogleraar klinische microbiologie van het Radboudumc in Nijmegen zegt hierover: “Het komt veel voor onder studenten. Je ziet clusters in studentenhuizen, waar jongeren dicht op elkaar leven en kleding delen.” Wat betreft regio’s komt schurft nu het meeste voor in Groningen, Drenthe en Rotterdam Rijnmond.

Hoe herken je schurft?

De meestvoorkomende klacht bij schurft is jeuk. Daar krijg je last van door een allergische reactie op de mijt. In veel gevallen neemt de jeuk toe als het warm is en ook in de nacht. Naast jeuk kun je last krijgen van blaasjes en rode bultjes op de huid. Dit komt vaak voor tussen de vingers, op polsen en voeten.

Ook kunnen er rode streepjes zichtbaar worden op de huid. Dit zijn de gangetjes die de schurftmijt in de huid graaft om de eitjes in te leggen. Jonge kinderen tot vier jaar kunnen er ook last van hun hoofdhuid door krijgen.

Behandeling

Vermoed je dat je schurft hebt? Ga dan naar de huisarts. De huisarts kan je crème voorschrijven tegen schurft (permetrine) of ivermectinepillen.

Geïrriteerde huid? Gebruik dít middeltje in bad:

Bron: Radar