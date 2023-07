Jicht: wat zijn de symptomen en wat kun je eraan doen?

Wat is jicht?

Wanneer je last hebt van jicht, dan is je purinestofwisseling verstoord. Het gevolg is dat urinezuur zich ophoopt waardoor er zich urinezuurkristallen gaan vormen. Deze kristallen komen terecht in je gewrichten en andere weefsels (denk bijvoorbeeld aan je huid, slijmbeurzen, pezen en spieren). Omdat je witte bloedcellen de kristallen willen opruimen, ontstaat er een ontstekingsreactie. Dit heet ook wel een jichtaanval. Soms gaat zo’n aanval vanzelf weer weg, maar in andere gevallen gaat het over chronische jicht.

Wat is de oorzaak van jicht?

Urinezuur is een giftig afvalzuur dat wordt gevormd bij de purinestofwisseling. Deze stof komt vrij bij de afbraak van cellen in het lichaam. Tevens komt purine vrij bij de vertering van purinehoudend voedsel. Orgaanvlees, vis, schaaldieren en alcohol bijvoorbeeld, kunnen een jichtaanval veroorzaken. Heb je snel last van jicht? Dan is het beter om dit te laten staan. Jicht komt bij ongeveer zeven op de duizend mensen voor en de ziekte komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Bij mannen begint de eerste jichtaanval meestal tussen hun veertigste en vijftigste en bij vrouwen na de menopauze, tussen hun vijftigste en zestigste.

Op welke symptomen moet je letten?

Een eerste jichtaanval komt vaak ’s nachts opzetten, in de gewrichten die slijtage hebben. Op zo’n moment kun je last hebben van de volgende klachten:

Een hinderlijk gevoel in je gewricht, deze is pijnlijk, gezwollen, rood en warm en de functie van je gewricht is beperkt

Rillingen

Krampen

Last van misselijkheid , vermoeidheid, nervositeit en/of een sterke plasdrang

Soms ook koorts

Wat kun je eraan doen?

Als door middel van een bloedonderzoek is vastgesteld dat je jicht hebt, zijn er verschillende medicijnen die de klachten van jicht kunnen verminderen. Denk bijvoorbeeld aan prednison, diclofenac en ibuprofen. Hiervoor kun je je het beste laten adviseren door je huisarts. Ook de volgende tips kunnen helpen:

Bij jicht in het been kan het prettig zijn je been hoog te leggen

Als het gewricht heel warm aanvoelt, kun je dit gewricht koelen. Leg er een natte doek of wat ijs tegenaan

Ondanks de pijn is het goed om te blijven bewegen. Hiermee voorkom je dat je spieren stijf worden

