Jodiumpillen: wat zijn het en wanneer gebruik je ze?

En wist je dat jodiumpillen helemaal geen zin hebben als je 40+ bent?

Wat doen jodiumpillen?

Laten we bij het begin beginnen: jodium is een mineraal dat nodig is voor de productie van schildklierhormonen. Je neemt jodium daarom op uit de lucht. Maar als er radioactief jodium in de lucht komt, bijvoorbeeld door een nucleair incident, neemt je lichaam dit ook op. Dat is schadelijk voor je gezondheid. Radioactief jodium verhoogt de kans op schildklierkanker en andere schildklieraandoeningen.

Jodiumpillen bevatten niet-radioactief jodium. Zodra je ervoor zorgt dat je schildklier hiermee ‘verzadigd’ is, zal het geen radioactief jodium meer opnemen waardoor de kans op gezondheidsschade een stuk kleiner wordt.

Jodiumpillen als je ouder bent dan 40 jaar

Goed om te weten is dat het slikken van jodiumpillen afgeraden wordt als je ouder bent dan 40 jaar. Ten eerste omdat radioactief jodium bij 40-plussers veel minder risico op schildklierkanker geeft dan bij jongere mensen. Ten tweede omdat de kans op bijwerkingen van jodiumpillen toeneemt als je 40+ bent. Dat zijn bijwerkingen zoals een te actieve schildklier, maar ook hartproblemen. Het zijn vooral jongeren, zwangeren en borstvoeding gevende vrouwen die het meest baat zullen hebben bij jodiumpillen.

Wanneer kun je jodiumpillen het beste innemen?

Het innemen van jodiumpillen neemt vrij nauw. Dit moet je op het juiste moment doen, niet te vroeg en niet te laat. Je kunt het ’t beste doen vóór er radioactief jodium in de lucht is, om je schildklier op tijd te verzadigen. Maar je moet ze ook niet te vroeg innemen, want dat kan het jodium alweer uit je lichaam zijn verdwenen. Houd er rekening mee dat het gemiddeld acht uur duurt voordat de helft je lichaam verlaten heeft. Maar dit hangt ook sterk af van je eigen metabolisme.

Jodiumpillen inslaan

Moet je nu flink wat jodiumpillen in gaan slaan? Nee. Veel mensen doen dit nu, maar het is verstandig om hierin advies van de overheid af te wachten. Pillen innemen voordat het nodig is, is niet zinvol. De overheid informeert wanneer er radioactief jodium in de lucht hangt en in welke regio.

Apotheek en drogisterij

Jodiumpillen zijn zonder recept verkrijgbaar bij (online) drogisterijen en apotheken. Je kunt dan vragen naar kaliumjodide, dat is de werkzame stof in jodiumpillen.

Houdbaarheid van jodiumpillen

Jodiumpillen kunnen erg lang bewaard worden. Zeker tien jaar, maar vermoedelijk nog langer. Let er wel op dat de verpakking niet beschadigd raakt en bewaar ze op een donkere, niet vochtige plaats.

Bron: AD, Rijksoverheid