Kaliumtekort: dit zijn de symptomen en zó vul je het aan

Eerder schreven we al over de symptomen en het aanvullen van een magnesium- en ijzertekort. Maar wanneer heb je een kaliumtekort en hoe herken je het?

Kalium in het kort

Kalium is een belangrijk mineraal dat veel functies heeft. Zo helpt het bijvoorbeeld bij het reguleren van spiersamentrekkingen, het behouden van een gezonde zenuwfunctie en het reguleren van je vochtbalans.

Toch krijgen veel mensen niet genoeg kalium binnen. Dit komt waarschijnlijk door het Westerse dieet, dat voornamelijk uit bewerkte voedingsmiddelen bestaat. Om voldoende kalium binnen te krijgen moet je veel plantaardig voedsel eten zoals fruit, groenten, bonen en noten.

Je nieren regelen het kaliumgehalte in je bloed. Een overschot wordt via de nieren afgevoerd en uitgeplast en bij een tekort houdt het lichaam zoveel mogelijk kalium vast.

Volwassenen hebben dagelijks 3.500 milligram (mg) aan kalium nodig. Je hebt een kaliumtekort wanneer je bloedkaliumspiegel lager is dan 3,1 millimol per liter. Dit zegt je waarschijnlijk helemaal niets. Daarom is het belangrijk voornamelijk naar de symptomen van een tekort te kijken. Via een bloedtest kan worden gekeken of er sprake is van een tekort of juist een teveel aan kalium.

Symptomen kaliumtekort

Kaliumtekort wordt ook wel hypokaliëmie genoemd. Er zijn verschillende symptomen waarvan je last kunt hebben als je te weinig kalium binnenkrijgt. We zetten ze op een rijtje:

Zwakte

Vermoeidheid

Spierzwakte

Spierkrampen

Verminderde eetlust

Opgeblazen gevoel

Constipatie

Abnormale hartslag

Ademhalingsproblemen

Tintelingen en gevoelloosheid

Vaak plassen (polyurie)

Hoge bloeddruk

Misselijkheid

Heb je last van één of meerdere van deze symptomen en denk je een kaliumtekort te hebben? Maak dan een afspraak bij je huisarts. Hij of zij kan je vast en zeker verder helpen.

Oorzaken en gevolgen kaliumtekort

Een kaliumtekort kan ontstaan na hevig braken of ernstige diarree. In dat geval is er niet zoveel aan de hand, aangezien dit tekort zo weer wordt aangevuld. Mocht je dagelijks last hebben van bovenstaande symptomen? Dan is er meer aan de hand.

Hypokaliëmie wordt zelden veroorzaakt door alleen een voedingstekort. Meestal heeft een tekort te maken met verschillende factoren, waaronder:

Vochtverlies

Eetstoornissen

Ondervoeding

Gebruik van bepaalde medicijnen

Medische aandoening, zoals nierfalen of nieraandoeningen

Chronische diarree (door bijvoorbeeld prikkelbare darmaandoeningen of infecties)

Syndroom van Cushing

Hyperaldosteronisme

Hypomagnesiëmie

Refeeding syndroom

Het eten van extreem veel drop

Overmatig zweten

Wanneer je te weinig kalium binnenkrijgt, kan je lichaam niet genoeg glycogeen en eiwitten aanmaken. Dit zorgt ervoor dat je minder energie hebt. Ook kun je een hoge bloeddruk hebben en kunnen je spieren gaan samentrekken.

Kalium in voeding

Bij een kaliumtekort is het belangrijk alleen kaliumtabletten te gebruiken in overleg met de arts. Het nuttigen van kaliumrijke producten is ook een prima oplossing. Een overschot aan kalium kan ontstaan als de nieren niet optimaal functioneren. Het gevaarlijke is dat een aantal symptomen van een overschot aan kalium overeenkomt met die van een tekort. Een overschot aan kalium kan namelijk ook spierzwakte of hartritmeproblemen tot gevolg hebben. Het gevaarlijke aan een kaliumoverschot is dat je er zelfs een hartstilstand van kunt krijgen. Slik dus nooit zomaar kaliumtabletten.

Met gezonde en gevarieerde voeding kun je een kaliumtekort voorkomen. Zorg dus dat je voldoende groenten, fruit, zuivel en volkorenproducten eet. Deze voedingsmiddelen kun je kaliumwaardes een boost geven:

Avocado (gemiddeld) - 975 milligram

Banaan (gemiddeld) - 487 milligram

Kiwi (100 gram) - 312 milligram

Aardappel (gemiddeld) - 515 milligram

Spinazie (100 gram) - 466 milligram

Witte bonen (100 gram) - 389 milligram

Linzen (100 gram) - 369 milligram

Zwarte bonen (100 gram) - 355 milligram

Wortel (100 gram) - 320 milligram

Spruitjes (100 gram) - 317 milligram

Donkere chocolade (100 gram van 75% cacao) - 715 milligram

Biefstuk (100 gram) - 561 milligram

Zalm (100 gram) - 455 milligram

Halfvolle melk (200 milliliter) - 320 milligram

BEKIJK OOK: Stelling: vitamine C verhoogt je weerstand:

Bron: Healthline, Medical news today