Kerstdepressie bestaat en zó kom je ervan af

Het is weer december, voor velen ‘the most wonderful time of the year’. Misschien komen de kersthits, de druk om cadeautjes te kopen en de sociale verplichtingen je echter de neus uit. Tijdens een kerstdepressie, overigens niet te verwarren met een klinische depressie, voelt alles zwaar en heb je even geen zin om de vrolijke kerstgedachte te omarmen.

5 tips om jouw kerstdepressie te tackelen

Praat erover : je bent niet de enige die met deze gevoelens kampt. Miljoenen mensen houden helemaal niet van de decemberperiode, alleen wordt hun mening overstemd door die van enthousiastelingen. En je bent ook absoluut niet de enige die zich : je bent niet de enige die met deze gevoelens kampt. Miljoenen mensen houden helemaal niet van de decemberperiode, alleen wordt hun mening overstemd door die van enthousiastelingen. En je bent ook absoluut niet de enige die zich eenzaam voelt. Het helpt om over je gevoelens te praten. Misschien voelt je broer, zusje, collega, vriendin of buurvrouw wel hetzelfde als jij!

Zorg goed voor jezelf : je futloos en energieloos voelen is een extra reden om zacht te zijn voor jezelf. Ga elke dag naar buiten voor een : je futloos en energieloos voelen is een extra reden om zacht te zijn voor jezelf. Ga elke dag naar buiten voor een wandeling , luister je favoriete muziek en eet lekkere en voedzame maaltijden. Je hóeft niet mee te gaan in de decembergekte.

DIY : geeft het kopen van kerstcadeaus je eindeloos stress? Zeker in deze tijden van inflatie, waarin je erg moet letten op de kleintjes? : geeft het kopen van kerstcadeaus je eindeloos stress? Zeker in deze tijden van inflatie, waarin je erg moet letten op de kleintjes? Deze budgetproof kerstcadeaus knutsel je helemaal zelf. Origineel, persoonlijk en het is ook nog eens heel rustgevend om te doen.

Stel je verwachtingen bij : je neerslachtig voelen rond de feestdagen heeft vaak te maken met de verwachtingen die men ervan heeft. Word je daarvan bewust en stel ze bij, zodat je kunt loslaten en kunt genieten van wat je wél allemaal hebt (en dat is meestal best veel).

Laat je gevoelens toe: vechten tegen je gevoelens werkt averechts. Bovendien is het heel onnatuurlijk om altijd maar blij te zijn. Dat is niemand. Weet dat het oké is om je somber of eenzaam te voelen. Ook al lijkt het niet altijd zo: emoties gaan wél voorbij.

Heb je écht een hekel aan de kerstperiode? Troost je dan met de gedachte dat deze over een maand alweer voorbij is. En dat je er dan een jaar lang niet over hoeft na te denken!

Voel je je erg eenzaam en zie je het niet meer zitten? Praten helpt, bijvoorbeeld met een psycholoog of anoniem via de chat op www.113.nl. Je kunt ook bellen naar 113 bellen of 0800-0113.

Staat er deze kerst een lege stoel aan tafel omdat je iemand moet missen? Ook dan ben je niet de enige. In deze video vertellen BN’ers wie zij missen tijdens de feestdagen.

Bron: Commen.nl, Leessnack.nl, Happinez.nl