Kiespijn? Dit kan door je hooikoorts komen

Mocht je echt veel kiespijn hebben, is het natuurlijk altijd beter om even een afspraak te maken bij de tandarts. Maar wanneer je slechts sporadisch last hebt en ook nog eens flink loopt te niesen vanwege hooikoorts, kan de oorzaak bij je tandvlees liggen.

Ontstoken tandvlees door hooikoorts

Een drukkend en pijnlijk gevoel in je mond kan wijzen op een gaatje, maar je kunt dus ook last hebben van ontstoken tandvlees. Deze klacht komt vaker voor bij hooikoortspatiënten, alleen wordt de link tussen die twee niet vaak gelegd.

Naast vervelende kiespijn, herken je ontstoken tandvlees ook aan bloed bij het tandenpoetsen. Meestal ontstaat ontstoken tandvlees door een opeenhoping van tandplak op de tanden en het tandvlees. Dit verhardt tot tandsteen wat je niet meer wegkrijgt met een tandenborstel of flosdraad. Maar in de lente en zomer hebben ook veel mensen last van een allergische reactie.

Nog meer hooikoortsklachten

Alsof de bekende hooikoortsklachten nog niet genoeg zijn, kun je hier ook in je mond last van hebben. Dit wordt ook wel het orale allergiesyndroom (OAS) genoemd. Deze allergische reactie zorgt voor jeuk, pijn of een zwelling in je mond. Geen last van hooikoorts? Dan kunnen je tanden en tandvlees ook gewoon gevoelig zijn voor hormonale veranderingen. Zoals tijdens je menstruatie, een zwangerschap of de overgang.

De oplossing

Helaas kun je niet zo heel veel doen tegen ontstoken tandvlees. Wat het beste helpt is heel grondig poetsen, twee keer per dag. Verder kun je je tanden goed verzorgen door in de weer te gaan met tandenstokers en flosdraad. Ook bestaat er speciaal mondwater voor gevoelig of ontstoken tandvlees.

Gaan de klachten niet weg of twijfel je, ga dan voor de zekerheid langs je tandarts.

Nog meer tips tegen ontstoken tandvlees? Dít kun je volgens mondhygiënist Maud het beste doen:

Bron: Medical news today