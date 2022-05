Kinderartsen waarschuwen voor levensgevaarlijke bacterie

Ze roepen ouders (en oma’s en opa’s) op om extra alert te zijn bij kinderen met waterpokken.

Drie keer zoveel infecties

Het aantal jonge kinderen dat dit jaar besmet is geraakt met een zogenoemde GAS-bacterie (Groep-A-streptokokken) is naar schatting drie keer zo hoog als andere jaren. Inmiddels zijn zeker zeventig kinderen met ernstige infecties in het ziekenhuis opgenomen. Zeven kinderen hebben het niet overleefd.

Gevaarlijke bacterie

Het gevaarlijke aan deze bacterie is dat de infectie binnen een dag van mild naar zeer ernstig kan gaan. “Het kind verslechtert dan zichtbaar. Het is belangrijk om zo snel mogelijk te starten met antibiotica”, zegt kinderarts infectioloog-immunoloog Michiel van der Flier (UMC Utrecht) tegen het AD.

Vleesetende bacterie

Als de kinderen eenmaal in het ziekenhuis liggen, kampen ze met ernstige infecties zoals hersenvliesontsteking, bloedvergiftiging, bot- of gewrichtsontsteking en longontsteking. Bij enkele kinderen werd de necrotiserende fasciitis vastgesteld. Dit is een bacterie waarbij de huid en spieren afsterven, ook wel de vleesetende bacterie genoemd. Dit kan leiden tot amputaties.

Er is volgens het RIVM geen sprake van een uitbraak, maar een soort inhaaleffect na de coronapandemie. Wel blijkt dat de bacterie vooral toeslaat bij kinderen die net waterpokken hebben gehad. Dit kan komen doordat de bacterie binnenkomt via de kapotte blaasjes.

Wanneer naar de huisarts?

De kinderarts benadrukt dat ouders niet gelijk in paniek hoeven te raken als hun kinderen waterpokken hebben. Wel adviseert hij om extra alert te blijven. Ga pas naar de dokter als de koorts terugkomt, je een rode plek op de huid ziet die steeds groter wordt of als het kind zieker wordt. “En geef een kind met waterpokken zo nodig paracetamol als pijnstiller, geen ibuprofen of diclofenac: die kunnen de risico’s op een ernstige infectie vergroten.”

Bron: AD