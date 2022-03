Koud of warm douchen: dít zijn de gezondheidsvoordelen

Een warme en een koude douche hebben allebei zo hun eigen voordelen.

Koude douche

Een koude douche kent diverse gezondheidsvoordelen. Van het koude water worden al je zintuigen in één keer wakker geschud en daarvan krijg je meer energie. Je lichaam moet harder werken om warm te blijven als het ineens wordt blootgesteld aan kou, maar hierdoor wordt wel je immuunsysteem getraind waardoor je minder snel vatbaar bent voor kwaaltjes of ziektes. Daarbij bevordert een koude douche je spijsvertering omdat je lichaam meer energie verbruikt bij het warm houden van je lichaam. Maar ook voor je bloed kent het gezondheidsvoordelen. Het zorgt er namelijk voor dat de bloedplaatjes, rode- en witte bloedcellen vermeerderen.

Het koude water helpt je huid te beschermen tegen bacteriën doordat de poriën sluiten, daarom helpt het ook goed tegen een droge huid. Ook voor je haar is het een geweldige boost: het zorgt ervoor dat het gaat glanzen en sterker wordt.

Warme douche

De meeste mensen zetten de temperatuur op warm en stappen dan onder de douche. Na álle gezondheidsvoordelen van koud douchen zou je bijna denken dat warm douchen nergens goed voor is. Dat is gelukkig niet zo. Warm douchen heeft ook gezondheidsvoordelen.

Een warme douche is niet alleen voor jezelf een ontspannen momentje, maar ook voor je spieren. Het warme water helpt ze te ontspannen, wat fijn is als je last hebt van stijve spieren. Het warme water brengt de bloedsomloop op gang en kan pijn verlichten, zoals menstruatiepijn of hoofdpijn. Daarbij openen je poriën door het warme water en spoelen de de dode huidcellen en onzuiverheden van je lichaam. De stoom die van het water afkomt helpt ook goed tegen verkoudheid en om de luchtwegen op een natuurlijke manier vrij te maken.

Wat is nou beter: koud of warm douchen?

Warm en koud douchen kent beide zo zijn voordelen. Een koude douche kent veel gezondheidsvoordelen en het is dan ook zeker een goed idee om dagelijks een paar minuten, of zo nu en dan, een koude douche te nemen. Een warme douche hoeft niet gelijk slecht te zijn. Let er wel op dat je niet té warm doucht. Er wordt geadviseerd de temperatuur niet hoger te zetten dan 38 graden. Spetteren, maar!

