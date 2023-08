Krabben, of juist niet? 19 vragen (én antwoorden) over jeuk

Bij jeuk wil je maar één ding: dat het stopt. Krabben is in ieder geval niet de oplossing en gelukkig zijn er betere manieren om de kriebel aan te pakken. 19 brandende vragen aan experts.

Wat is jeuk?

Patrick Kemperman, dermatoloog in Amsterdam UMC en Dijklander Ziekenhuis: “Jeuk is een onaangenaam gevoel op de huid waardoor je de drang voelt om te krabben. Vroeger diende jeuk als een beschermingsmechanisme tegen insecten. Als jeuk een seintje aan je hersenen gaf, wist je: die insecten moet ik verjagen. Nu is die waarschuwing eigenlijk niet meer nodig, omdat we zo hygiënisch leven. Jeuk is tegenwoordig vooral een reactie op iets wat in het lichaam gebeurt. Maar het krabben lost niets op en kan de jeuk zelfs verergeren door irritatie van de huid.”

20% van de zwangere vrouwen krijgt last van jeuk. Hoe komt dat?

Kemperman: “De oorzaken van jeuk tijdens de zwangerschap zijn hormonale en immunologische veranderingen in het lichaam. Daarnaast kan een zwangerschap bestaande huid-aandoeningen zoals eczeem verergeren, wat bijdraagt aan de jeuk. Een specifieke aandoening is galstuwing, oftewel zwangerschapscholestase. Hierbij vermindert de galstroom en dat kan intense jeuk veroorzaken, vooral op de handen en voeten. Dit is een aandoening die door een arts goed in de gaten moet worden gehouden.”

Waar hebben vrouwen het vaakst jeuk? Kasia Karolak, dermatoloog in VieCuri Medisch centrum in Venlo: “Scheenbenen en bovenrug zijn bekende jeukzones. Het scheenbeen is vaak de plek die het laatst geneest, maar je kunt er ook makkelijk bij, dat speelt misschien mee. En als je eenmaal begint met krabben, zit je al gauw in een jeuk-krabcyclus. Ook jeuk in de schaamstreek komt veel voor. Met hygiëne heeft dat niks te maken, helaas is de ene vrouw gevoeliger voor jeuk dan de andere. Daarbij kunnen hormonen een rol spelen, want in de overgangsjaren wordt de huid in en rond de vagina droger en een droge huid jeukt sneller. Er zijn manieren om je huid zo gezond mogelijk te houden: gebruik geen inlegkruisjes en spoel je schaamstreek alleen af met lauw water en gebruik geen zeep, ook geen neutrale zeep. Vermijd vochtig toiletpapier en gebruik ook geen speciale ‘intiemproducten’ die je bij de drogist kunt kopen.”

Wat is schurft?

Karolak: “Een huidziekte die ontstaat door schurftmijten, spinachtige beestjes die via huidcontact en kleding worden verspreid. In de coronatijd was er een opleving van schurft, vooral onder jongeren. Zij waren veel thuis en in de periode met avondklok bleven ze vaker bij elkaar logeren. Het dragen van elkaars kleren en bij elkaar in bed slapen, vergroten de kans op besmetting. Ook schurft heeft niets te maken met persoonlijke hygiëne.”

Hoe merk je dat je schurft hebt?

Karolak: “Krijg je plotseling heftige jeuk over je hele lichaam, dan is de kans groot dat het scabiës is, de medische term voor schurft. Vooral ’s nachts kan de jeuk zo erg zijn dat je er niet van kunt slapen. Schurft is een zeer stressvolle aandoening. Soms voelen mensen nog steeds jeuk terwijl ze niet meer besmet zijn.”

Waarom heeft de een meer last van muggenbulten dan de ander?

Kemperman: “Er zijn veel factoren die bepalen wie de voorkeur van een mug geniet. Van de hoeveelheid kooldioxide in je adem tot de kleur van je kleding, om maar wat te noemen. Muggen zijn eigenlijk vegetariërs die ons bloed nodig hebben om eiwitten voor hun eitjes te verkrijgen. Interessant genoeg worden mensen met bloedgroep O twee keer zo aantrekkelijk gevonden door muggen. Sporters hebben door hun melkzuurafscheiding en stijgende lichaamstemperatuur meer kans om gestoken te worden. Daarnaast trekken donkere kleding, zwangere vrouwen en mensen met overgewicht vaker muggen aan. Heb je een gevoelige huid en/of aanleg voor eczeem of hooikoorts, dan kun je een versterkte allergische reactie ervaren na een muggenbeet, zoals intense jeuk, zwelling en roodheid rondom de plek waar je gestoken bent.”

Kan het tussen de oren zitten? Kemperman: “Jeuk kan ook een psychische oorzaak hebben. Het is bekend dat angst en stemmingsstoornissen gepaard kunnen gaan met jeuk of het kunnen verergeren. We weten nu dat bij een depressie jeuk veel sterker wordt geregistreerd in de hersenen dan wanneer je deze ziekte niet hebt.” Hoe weet je of jeuk ‘psychisch’ is? Kemperman: “Dat is lastig te zeggen omdat lichamelijke jeuk en psychologische factoren een wisselwerking met elkaar hebben. Als jeuk erger wordt bij stress, kan dat een aanwijzing zijn. Als je ’s nachts geen last hebt, is dat ook een teken. Vermoeden we dat jeuk een psychische oorzaak heeft, dan doen we onderzoek om lichamelijke oorzaken uit te sluiten. Is er niets te zien op de huid, levert bloedonderzoek niets op en komt er niets afwijkends naar voren uit een biopt, de afname van een klein stukje huid, dan kan er sprake zijn van jeuk door een psychische oorzaak.”

Karolak: “Soms kan hulp van een psycholoog nodig zijn. En er zijn medicijnen die een gevoel van jeuk kunnen verminderen, zoals bepaalde antidepressiva, medicijnen tegen pijn en anti-epileptica. Deze middelen zijn niet ontwikkeld tegen jeuk, maar blijken goed te helpen als de jeuk heel ernstig is, het dagelijks leven belemmert of als iemand er niet van kan slapen. De dosis van deze middelen wordt verlaagd, van een antidepressivum heb je meestal minder nodig om jeukgevoelens te bestrijden.”

Van welke medicijnen kun je jeuk krijgen?

Karolak: “Op veel bijsluiters van medicijnen staat jeuk als mogelijke bijwerking, maar er zijn een paar veelgebruikte middelen die berucht zijn omdat ze jeuk kunnen veroorzaken. Dit zijn antibiotica, bloedverdunners, bloeddrukmedicatie en diuretica, oftewel plaspillen. Ook NSAID’s, ontstekingsremmende pijnstillers, zoals ibuprofen, hebben jeuk als mogelijke bijwerking. Zelfs middelen tegen huidaandoeningen kunnen bij sommige mensen jeuk veroorzaken.”

Hoe weet je of het komt door een medicijn?

Kemperman: “Jeuk door medicijnen kan gepaard gaan met huidafwijkingen, denk aan vlekken of bultjes, maar dat hoeft niet. Als je zelf geen oorzaak van de jeuk kunt bedenken, kijk dan samen met je huisarts of apotheek of er in de afgelopen drie tot zes maanden iets is veranderd in de medicatie. Lijkt een bepaald medicijn de boosdoener, probeer dan als dat kan een alternatief. Soms is het medicijn niet veranderd, maar wel de fabrikant. Het kan dan zijn dat er ineens een andere zogeheten hulpstof in het medicijn zit, waar je overgevoelig op reageert. Dit is zeldzaam, maar het kan voorkomen.”

Wanneer moet je naar de huisarts? Karolak: “De meeste mensen die last hebben van jeukende vlekken, schilfers of bultjes op hun huid, gaan naar de huisarts. Logisch, ze willen snel van hun klachten af. Als jeuk langer dan zes weken duurt, zelfs al is er aan je huid niets te zien, dan is het verstandig om naar de huisarts te gaan. Er is dan sprake van chronische jeuk. Ook een jeukende moedervlek is iets om naar te laten kijken. In zeldzame gevallen kan er sprake zijn van een melanoom, een ernstige vorm van huidkanker.”

Kan het duiden op ernstige aandoeningen?

Kemperman: “Ja, het kan een symptoom zijn van lever- en nierziekten. Ook diabetes en schildklierziekten kunnen jeuk veroorzaken. Aan de huid is in deze gevallen meestal niets te zien. Bloedonderzoek kan dan meer duidelijkheid geven.”

Waarom hebben oudere mensen er vaker last van?

Karolak: “De precieze oorzaak is niet bekend, maar we denken dat uitdroging een rol speelt. Heb je in je leven veel zon op je huid gehad of zit je veel in een warme kamer? Daar droogt de huid van uit. Dit geldt ook voor heet douchen en geparfumeerde zeep en lotions gebruiken. Een bodymilk die veel water bevat, trekt snel in de huid, maar droogt die ook uit. Ben je jonger, dan merk je misschien weinig of geen effect. Maar hoe ouder je wordt, hoe minder goed de huid tegen al die invloeden kan, ook omdat de huid bij het ouder worden dunner wordt.”

Werkt lichttherapie? Kemperman: “Ja. Deze behandeling remt de ontstekingsreactie in de huid bij eczeem of psoriasis, maar kan ook bij jeuk zonder huidafwijkingen effectief zijn. Het wetenschappelijk bewijs voor de werking is mager, maar er is veel ervaring mee opgedaan in de praktijk en die laat zien dat mensen er echt baat bij kunnen hebben. Helaas vergoedt de zorgverzekeraar lichttherapie alleen bij psoriasis, eczeem of jeuk door nierziekten. Andere vormen van jeuk komen dus niet in aanmerking voor vergoeding. Jammer, want vooral ouderen met hardnekkige jeuk zouden er baat bij kunnen hebben. Zij gebruiken vaak al veel geneesmiddelen, dus alles wat je op een andere manier kunt verhelpen is mooi. Hopelijk verandert dit nog.”

Welke smeersels drogen níet uit?

Karolak: “Crèmes met de stof glycerine zijn goed. Lotions of toners die alcohol bevatten zou ik niet gebruiken, want alcohol droogt de huid uit. Voor het lichaam kun je een vette crème of zalf met twintig procent vaseline gebruiken. Zalf is voedender dan crème, al smeert zalf minder aangenaam uit.”

Komen er nieuwe behandelingen?

Kemperman: “Er vindt momenteel een revolutie plaats in de behandeling van immunologische huidziekten zoals eczeem, psoriasis en netelroos, die vaak gepaard gaan met intense jeuk. Immunotherapie, waarbij je regelmatig een injectie krijgt, biedt aanzienlijke verlichting. Ik hoop dat deze behandelingen in de toekomst ook beschikbaar zullen zijn voor mensen met jeuk zonder zichtbare huidafwijkingen, waarbij het immuunsysteem een rol speelt. Hier moet nog verder onderzoek naar gedaan worden.”

Wat helpt altijd ? Kemperman: “De huid koelen geeft vrijwel altijd verlichting. Doe wat ijsblokjes in een zakje, theedoek of washandje en leg dat op de plek die jeukt. Ook crème met menthol of lidocaïne, te koop bij apotheek of drogist, kan verlichting geven, net als anti-histaminetabletjes. Tot slot: zoek afleiding, probeer je op iets anders te concentreren, maar dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan.”

Is hormoonzalf slecht voor de huid?

Kemperman: “Over hormoonzalven, zogeheten corticosteroïden, wordt onder meer gezegd dat ze de huid dun maken. Vroeger werden ze inderdaad makkelijker in een hoge dosis voorgeschreven, met de nodige bijwerkingen. Dat doen we niet meer. Voor wie zich houdt aan de voorschriften zijn de bijwerkingen nihil en kunnen ze juist goed helpen tegen allerlei huidaandoeningen, inclusief jeuk.”

Wat als je móet krabben?

Kemperman: “Lukt het echt niet om de jeukende plek of plekken met rust te laten, wrijf er dan over. Zorg dat je nagels kort zijn zodat je de huid niet beschadigt. Belangrijk is ook dat je de oorzaak zoekt, al dan niet met hulp van de huisarts of dermatoloog. Er zijn veel behandelingen die je van jeuk kunnen verlossen.”