Kriebelhoest? Met deze tips ben je er zo van af

Begin je eenmaal te kuchen, dan is er geen houden meer aan. Een kriebelhoest ontstaat als het afdeklaagje in je keel - het zogenaamde luchtwegepitheel - is beschadigd.

Oorzaak van kriebelhoest

Dat wordt veroorzaakt door verkoudheid, sigarettenrook, stoffige of droge ruimtes of door allergie. En: hoe meer je hoest, hoe meer je je keel beschadigt. Daardoor ga je alleen nog maar méér hoesten...

Kriebelhoest door droge lucht

Het is belangrijk dat je huis de juiste luchtvochtigheid heeft. Daar kun je voor zorgen door een bakje water op de verwarming in je woon- en slaapkamer te zetten. Een iets duurdere oplossing is het aanschaffen van een luchtbevochtiger die de luchtvochtigheid tussen 33 en 55 procent houdt.

Hoesten in de nacht stoppen

Heb je vooral last van kriebelhoest in de nacht? Naast een luchtbevochtiger in de slaapkamer plaatsen, is het ook slim om je slaapkamer goed schoon te houden. Daarnaast kun je voor het slapen neusspray spuiten of een hoestdrankje innemen.

Do’s en don’ts

Als je last hebt van kriebelhoest zijn er een aantal do’s om de situatie te verbeteren en een aantal don’ts die de situatie erger maken.

Do: door je neus ademen

Voel je de kriebelhoest alweer aankomen, dan kun je de bui het best vermijden door door je neus te ademen. Dan blijft het nét wat rustiger in je keel.

Do: honing

Amerikaans onderzoek toont aan dat het zuigen op een theelepeltje honing effectief kan zijn tegen je gehoest. Niet zo’n fan? Je kunt het ook in een kop thee mengen die al een beetje is afgekoeld. Dat is belangrijk, want anders gaan de genezende krachten verloren. Ook laurierdrop kan de irritatie in je keel verzachten.

Do: thee drinken

Daar helpt ook het drinken van (tijm)thee mee. Van tijmthee zegt men dat het je slijmvliezen tegen bacteriën beschermt, doordat er looistofjes inzitten. Ook bevat het oliën die hoestprikkels verminderen. Je maakt een kopje door twee theelepels verse tijm aan je gekookte water toe te voegen en dat tien minuten te laten trekken.

Do: gember

Gember is een paardenmiddel om van kriebelhoest af te komen. Gember helpt namelijk bij het losmaken van slijmen in je lichaam. Snijd een paar plakjes gember af en laat deze in kokend water trekken.

Don’t: roken

Rook je en heb je last van kriebelhoest? Dan is dit waarschijnlijk de veroorzaker van al je gekuch. Stoppen met roken kan je kriebelhoest dus aanzienlijk verminderen.

Don’t: zomaar middeltjes kopen

Heb je zwaarder geschut nodig? Koop dan niet zomaar allerlei hoestdrankjes en slijmoplossende middeltjes. Ga naar je huisarts voor advies.

Don’t: je keel schrapen

Door die kriebel in je keel voel je je misschien genoodzaakt om je keel te schrapen. Maar hier krijg je een schrale keel van en dat maakt de hoestprikkel juist erger.

