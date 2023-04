Kun je bijwerkingen krijgen van magnesium?

Het korte antwoord daarop is: magnesium kán bijwerkingen geven, maar dat gebeurt niet zomaar.

Waar zit magnesium in?

Magnesium komt voor in verschillende voedingsmiddelen. Ons lichaam maakt het niet zelf aan. Het zit in volkorenbrood en andere volkoren graanproducten, groenten, noten, melk en melkproducten en vlees. Ook mineraalwater kan bijdragen aan de inname van magnesium. Het mineraal speelt een rol bij het behouden van soepele en sterke spieren en geeft je extra energie bij vermoeidheid. Daarnaast is magnesium gunstig voor een goede geestelijke balans en draagt het bij aan een heldere geest en geestelijke veerkracht.

Wat voor bijwerkingen?

Veelvoorkomende symptomen van een teveel aan magnesium zijn bijvoorbeeld hartkloppingen, diarree, hoofdpijn en slecht slapen. Ook buikkrampen, moeheid, spierzwakte, dorst, misselijkheid en een lage bloeddruk zijn bekende bijwerkingen.

Belangrijk om te noemen is dat sommige van deze bijwerkingen niet alleen symptomen van teveel, maar juist ook van een tekort aan magnesium kunnen zijn. Dit geldt echter niet voor darmproblemen zoals diarree, want deze ontstaan specifiek door een te hoge magnesiuminname. Een supplement zoals magnesiumcitraat wordt zelfs gebruikt als laxeermiddel om opstoppingen te verhelpen.

Komt zelden voor

Een te grote opname van magnesium in het lichaam komt zelden voor. Wanneer het lichaam teveel magnesium binnenkrijgt wordt het overschot, net als bij natrium bijvoorbeeld het geval is, via zweet, maar ook via de ontlasting en de urine uitgescheiden. Het lichaam heeft dus haar eigen proces om de magnesium die het niet kan gebruiken af te voeren.

Is teveel magnesium schadelijk?

Het incidenteel innemen van teveel magnesium is niet schadelijk of gevaarlijk. Problemen kunnen wel ontstaan als je structureel extreme hoeveelheden magnesium binnenkrijgt. Dit overschot kan zelfs leiden tot een magnesiumvergiftiging (magnesiumintoxicatie).

Een magnesiumvergiftiging is met name gevaarlijk voor mensen die problemen hebben met hun hart, schildklier of nieren.

Voorkomen

De Gezondheidsraad heeft voor extra magnesium een aanvaardbare bovengrens vastgesteld van 250 mg per dag. Ongeacht wat je eet: als je maximaal 250 mg magnesium per dag als supplement inneemt, zit je altijd goed.

Bron: Voedingscentrum, Charlotte Labee, Vitakruid