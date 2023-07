Kun je niet opstarten zonder koffie? Dat is waarschijnlijk een placebo-effect

Grote kans dat je vanmorgen vroeg zuchtend en steunend naar een kop koffie greep. Of dat je tijdens je middagdip toch écht eerst een kop koffie nodig had voor je aan die grote klus kon beginnen. We zijn er vaak heilig van overtuigd dat dit ‘wonderdrankje’ ons door de grote dagelijkse obstakels heen helpt. Dat kan inderdaad zo zijn, maar dat ligt niet per se aan de cafeïne die erin zit.

Het cafeïne-experiment

Bij het experiment werden twee groepen mensen met elkaar vergeleken: de ene groep kreeg een ‘gewone’ kop koffie toegediend, terwijl de andere een cafeïnesupplement slikte. Via hersenscans werd vervolgens duidelijk dat beide vormen van cafeïne het actieve deel van het brein activeerden. Er was echter één opmerkelijk verschil. De kopjes koffie activeerden de hersengebieden die je productiever en doelgerichter maken. Bij cafeïnesupplementen was dit niet het geval.

Wie dus niet alleen alerter wil zijn, maar ook een flinke dosis productiviteit kan gebruiken, heeft niet enkel de cafeïne nodig die in koffie zit, maar de hele ervaring van het drinken van een kop koffie. “Bepaalde effecten golden specifiek voor het drinken van koffie en kwamen voort uit bijvoorbeeld de geur en smaak van het drankje of de psychische verwachting van een kop koffie”, aldus postdoctoraal researcher Maria Picó-Pérez, die het onderzoek leidde.

Cafeïnevrij

Als cafeïne an sich niet de oorzaak is van hogere productiviteit, werkt een kop cafeïnevrije koffie dan net zo goed? Dat is nog maar de vraag. Waarschijnlijk speelt ook de maatschappelijke status van koffie hierin een grote rol: als je van jongs af aan leert dat ‘gewone’ koffie, die met cafeïne dus, energie opwekt, ga je daarin geloven. Die energieboost na je kopje koffie wordt dan deels een placebo.

De gedachte dat koffie een stimulerend ingrediënt bevat, valt bij cafeïnevrije koffie weg. Dat zou betekenen dat de psychische verwachting bij cafeïnevrije koffie ook een stuk lager ligt. Aan de andere kant is de kans groot dat je het drinken van een kopje cafeïnevrije koffie associeert met het drinken van normale koffie. Wellicht geeft alleen al de smaak van koffie dus toch de energieboost die je nodig hebt.

Bron: Scientias