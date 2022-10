Kun je overlijden aan een gebroken hart?

Het gebroken hart-syndroom is een bekend fenomeen in de medische wereld. Robert Riezebos, cardioloog en hoofd van het OLVG Hartcentrum deelt op de website van het OLVG dat hij af en toe mensen met een ‘gebroken’ hart in zijn spreekkamer heeft. De klachten van deze patiënten lijken op de klachten die optreden bij een hartinfarct: benauwdheid, pijn op de borst, zweten en misselijkheid. Het grote verschil is dat na onderzoek blijkt dat de vaten open staan, wat niet het geval is bij een infarct.

Gebroken hart-syndroom: de oorzaak

Bij het gebroken hart-syndroom zwelt volgens huisarts en Libelle-vlogger Rutger Verhoeff (zie onderstaande video) het onderste gedeelte van het hart op. De theorie is volgens Verhoeff dat de hartpunt minder goed werkt, door een overdosis van het stresshormoon adrenaline na een groot verlies. Riezebos vult aan dat het hart op dat moment in een niet geheel ongevaarlijke staat verkeert. De punt knijpt namelijk niet meer samen, maar de basis vertoont juist overdreven samentrekkingen.

Volgens het OLVG blijkt er bij 1 op de 100 mensen die zich in het ziekenhuis meldt met een acuut hartinfarct in werkelijkheid sprake te zijn van een ‘gebroken hart’. Dat ontstaat niet zomaar bij een verdrietige gebeurtenis, maar door zware, emotionele stress, veelal veroorzaakt door een vorm van verlies of plotselinge, hevige pijn.

Overlijden aan een gebroken hart

Het hart herstelt bij de meerderheid van de patiënten binnen enkele weken volledig door rust, vertelt Verhoeff in de video. Het OLVG schrijft dat er in sommige gevallen tijdelijk medicijnen nodig zijn. Angela Maas, hoogleraar cardiologie aan de Radboud Universiteit, meldt in een gesprek met Omroep Gelderland dat je bij emotionele situaties wel alert moet zijn. Je kunt namelijk wel sterven aan deze aandoening als je er niet op tijd bij bent en de haarvaatjes van de hartspier verlamd raken. In veel van deze heftige situaties is het niet gek dat je je niet goed voelt, maar er kan dus wel degelijk lichamelijk iets aan de hand zijn.

Het gebroken hart-syndroom komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Van de patiënten met deze diagnose is 85 procent vrouw, vaak boven de 50 jaar, aldus Maas. Voor hen is alertheid in extreem verdrietige situaties dus extra belangrijk.

Bron: Gld.nl, Olvg.nl