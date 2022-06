Kun je verbranden door het raampje van een vliegtuig heen?

Als je een plekje aan de raamkant van het vliegtuig hebt bemachtigd, is het ontzettend belangrijk om je goed in te smeren met zonnebrandcrème.

Verbranden in het vliegtuig

Het raampje in het vliegtuig lijkt misschien heel dik, maar toch kun je flink verbranden als de zon hier doorheen schijnt. De ramen van vliegtuigen blokkeren namelijk wel UVB, de stralen waarvan je bruin wordt, maar niet UVA, de stralen waarvan je huid veroudert en waarvan je in het ergste geval huidkanker kunt krijgen.

Goed insmeren

Je leest het goed: een lekker kleurtje krijgen zit er niet in, maar huidschade kan het je wel opleveren. Piloten moeten zich daarom goed insmeren voordat ze aan een dienst beginnen.

Cabinepersoneel heeft meer kans op melanoom

De Amerikaanse dermatologe Papri Sarkar legt uit aan HuffPost.com: “Uit een onderzoek dat een aantal jaar terug is gedaan, blijkt dat piloten en cabinepersoneel een grotere kans hebben om een melanoom te krijgen dan mensen die niet in het vliegtuig werken.”

Alsof je onder de zonnebank ligt

Maar ook voor jou als passagier is insmeren aan te raden. Zit je een uur lang op 30.000 voet achter een zonnig vliegtuigraampje? Dan kan dit al dezelfde hoeveelheid straling geven als 20 minuten onder de zonnebank. Ai!

Hoe hoger, hoe meer straling

Hoe hoger je in de lucht bent en hoe dichter je bij de poolcirkel vliegt, hoe meer straling. Dr. Sweta Rai, een Britse dermatoloog, laat weten: “Het venster naast je in een vliegtuig kan klein zijn, maar je bent dichter bij de ozonlaag op een vlucht van tienduizenden voet. De zonnestralen zijn op dit niveau veel schadelijker.”

Advies

Het advies? Draag zonnebrandcrème met minimaal factor 30 en breng dit elke twee uur opnieuw aan. In het vliegtuig mag je natuurlijk maar een beperkt aantal milliliter aan vloeistof meenemen, zorg dus voor een klein tubetje in je handbagage.

Je koffer sealen voordat je het vliegtuig in stapt, is wel een veilig idee. Alleen dat gehannes op Schiphol kunnen we missen als kiespijn...

Bron: Een Vandaag