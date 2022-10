Kun je vitaminepillen nog gebruiken als ze over datum zijn?

Kun je vitaminepillen nog innemen als de houdbaarheidsdatum al is verstreken of is dat gevaarlijk? Op het label van de supplementen staat duidelijk aangegeven tot welke datum je het kunt gebruiken. Maar dat betekent niet dat je het potje een dag na het verstrijken van de datum meteen in de prullenbak moet gooien. Na deze datum kan de kwaliteit wel achteruit gaan, maar in de meeste gevallen is het nog helemaal veilig om de pillen in te nemen. Dat meldt het Informatiecentrum voedingssupplementen & gezondheid.

Vitaminepillen gebruiken na de houdbaarheidsdatum: kan dat?

Na de houdbaarheidsdatum kunnen actieve stoffen in supplementen wel oxideren of bederven. Daardoor kunnen er na die tijd bijvoorbeeld minder vitaminen in het product zitten. Fabrikanten houden er rekening mee dat de hoeveelheid van deze stoffen afneemt en stoppen daarom bijvoorbeeld al wat meer vitaminen in de supplementen, zodat de kwaliteit voor langere tijd goed blijft.

Vloeibare voedingssuplementen

Voor de meeste voedingssupplementen geldt dat deze zo’n drie jaar houdbaar zijn. Na die tijd is de kwaliteit en het effect dus wel minder, maar schadelijk om te slikken, zal het niet zijn. Charlotte Traas van vitaminebedrijf New Chapter Inc. vertelde in 219 aan de Huffington Post dat er wel supplementen zijn waar je wat beter mee moet oppassen. Visolie of andere capsules met een vloeibare vulling moet je bijvoorbeeld koud bewaren en deze kunnen na de houdbaarheidsdatum wel onbruikbaar zijn. Twijfel je of je (deze) supplementen nog kunt gebruiken? Houd je dan netjes aan de houdbaarheidsdatum en schaf toch een nieuw potje vitaminepillen aan.

Dagelijks een multivitamine innemen; is dat wel zo goed voor je? En wanneer moet je dit juist níet doen? Diëtiste Wendy geeft antwoord én vertelt welk supplement bijna iedereen zou moeten nemen.

Bron: IVG-info.nl