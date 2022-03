L-lysine: wat is het en waarvoor kun je het slikken?

Zo voorkom je er een veelvoorkomend kwaaltje mee.

Wat is L-lysine?

L-lysine is een belangrijk aminozuur (bouwsteen voor de vorming van eiwitten). Je lichaam kan het zelf niet aanmaken en moet het dus uit voeding opnemen. L-lysine zit onder andere in vlees, vis, zuivel en peulvruchten. Je lichaam heeft L-lysine nodig voor de aanmaak van enzymen, hormonen, antilichamen en collageen en draagt bij aan gezonde botten en sterk bindweefsel.

Waar helpt het bij?

L-lysine wordt vaak geslikt door mensen met een koortslip en dat is niet voor niks: het helpt namelijk tegen virale infecties en dan met name herpesinfecties, dus bijvoorbeeld een koortslip, gordelroos of aften. Lysine remt de opname en werking van het aminozuur arginine. Hierdoor kan het de (door arginine gestimuleerde) reactivering van het herpesvirus remmen en zo ook helpen om een terugkerende koortslip te voorkomen. Je slikt het dus vooral ter preventie. En dat is zeker fijn als je er regelmatig last van hebt. Uit verschillende kleine onderzoeken is gebleken dat het slikken van L-lysine kan zorgen voor minder frequente en minder hevige uitbraken van herpes.

L-lysine voor vegetariërs en veganisten

Daarnaast wordt L-lysine ook nog weleens geslikt door vegetariërs en veganisten. Omdat je het voornamelijk moet halen uit dierlijke eiwitten, hebben mensen die geen vlees en/of zuivel eten weleens last van een tekort aan L-lysine. Om dit tekort weer aan te vullen, kan het dagelijks slikken van L-lysine-pillen dus goed helpen. Ook wordt L-lysine weleens geadviseerd aan mensen die een ijzertekort hebben. Lysine bevordert namelijk de opname van ijzer en zink.

Bron: Lareb, Vitakruid