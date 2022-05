Lage bloeddruk: wat zijn de symptomen en de oorzaken?

Wat zijn de symptomen van een lage bloeddruk en wat kan de oorzaak zijn?

Wat is een lage bloeddruk?

Je bloeddruk is, zoals de naam al zegt, de druk in je bloedvaten. Je hebt bovendruk en onderdruk. Bovendruk is wanneer de druk in de bloedvaten op z’n hoogst is. Dat gebeurt wanneer je hart samentrekt en het bloed je lichaam in stuwt. Onderdruk is wanneer het hart daarna weer ontspant en de bloeddruk op z’n laagst is.

Wisselende bloeddruk

Je bloeddruk is erg wisselend en hangt onder andere af van hoe erg je je inspant. Wanneer je aan het hardlopen bent bijvoorbeeld, is je bloeddruk hoger dan normaal. Lig je in bed? Dan is je bloeddruk lager dan normaal. Daarnaast is ’s ochtends en ’s avonds de bloeddruk vaak lager dan ’s middags.

Wat is een normale bloeddruk?

We spreken van een normale bloeddruk als de bovendruk lager is dan 140 en de onderdruk lager is dan 95 mmHg. We spreken van een lage bloeddruk bij waarden onder de 100/60 mmHg. Dat geldt voor vrouwen, bij mannen ligt dat iets hoger. Zij hebben een lage bloeddruk onder de 110/70 mmHg.

Oorzaken

Het is goed om te weten dat een lage bloeddruk geen oorzaak hoeft te hebben. Bij de meeste mensen wordt er dan ook geen oorzaak gevonden. Wel komt lage bloeddruk vaker voor als je...

last hebt van bloedverlies, bijvoorbeeld door hevige menstruatie

last hebt van vochtverlies, bijvoorbeeld door uitdroging bij spugen of diarree, of door een grote brandwond

last hebt van een infectie

zwanger bent

medicijnen gebruikt, bijvoorbeeld plaspillen

een hartritmestoornis hebt

last hebt van orthostatische hypotensie: snel duizelig worden bij het opstaan

last hebt van postprandiale hypotensie: een lage bloeddruk na een maaltijd

Symptomen

Een lage bloeddruk hoeft geen klachten te geven. Zo kan je er bij toeval achter komen dat je een lage bloeddruk hebt, zonder dat je hier ooit iets van hebt gemerkt. Wel zijn er symptomen die kunnen optreden:

duizeligheid

licht in het hoofd

zwarte vlekken voor de ogen

misselijkheid en wazig zien

vermoeidheid

flauwvallen

het snel koud hebben

oorsuizen

Is een lage bloeddruk gevaarlijk?

Wanneer de lage bloeddruk een oorzaak heeft, zoals een infectie of uitdroging, dan is behandeling natuurlijk nodig. Maar in veel gevallen heeft de lage bloeddruk geen oorzaak. Je hoeft je dan geen zorgen te maken. In de meeste gevallen is behandeling dan ook niet nodig. Als je wel last hebt van symptomen, dan is het vaak een kwestie van daarmee leren omgaan.

Omgaan met symptomen

Mensen met een lage bloeddruk kunnen ervaren dat ze snel licht in hun hoofd zijn, duizelig worden en neiging hebben tot flauwvallen. Daarom is het voor mensen met een lage bloeddruk verstandig om niet te snel op te staan. Rustig omhoog komen zorgt dat de duizeligheid wegblijft.

Opletten bij warmte

Hetzelfde geldt bij warmte. Bij warm weer verlies je veel vocht en zout. Extra vocht en zout innemen kan helpen. Wanneer het warm is, of als je bijvoorbeeld in een sauna bent of een warm bad hebt genomen, is het extra belangrijk om rustig op te staan. Warmte zorgt er namelijk voor dat bloedvaten openstaan en de bloeddruk lager wordt. Duizelig worden en flauwvallen ligt dan op de loer.

Benieuwd wat een (te) hoge bloeddruk is? Dokter Rutger legt het uit:

Bron: Thuisarts, Hartstichting, Gezondheidsplein