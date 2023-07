Lang jong blijven? Ga dan dichtbij een park wonen

Een team van Spaanse en Amerikaanse onderzoekers heeft zich gebogen over onze biologische leeftijd op moleculair niveau. Dit wordt ook wel de ‘epigenetische klok’ genoemd.

De wetenschappers hebben onderzocht dat als je veel tijd doorbrengt in een groene omgeving, je epigenetische klok kan vertragen. Een park is natuurlijk de perfecte manier om te genieten van een groene plek als je in de stad woont. Maar een bos of meer heeft hetzelfde effect. De nabijheid van bomen of water is ook erg gezond. Het maakt niet uit of je uitkijkt op het groen of er gewoon vlakbij woont.

Groen maakt jong

Dat je langer jong blijft als je in een groene omgeving woont, komt trouwens niet alleen door de natuur. Ook meer sociale interacties en lichaamsbeweging zijn belangrijk voor dit verschil in biologische leeftijd. Want wat blijkt: groene plekken, zoals parken, motiveren om meer te bewegen.

Dat zien we bijvoorbeeld ook bij mensen die vlakbij het strand wonen. Wie minder dan één kilometer van de kust woont, beweegt veel vaker dan mensen die verder wonen. Bovendien zorgt een wandeling in de natuur dat je stressniveau’s omlaag gaan, dat je een betere nachtrus hebt én een kleinere kans op depressie.

Minder medicijnen

Een Fins onderzoek toonde ook nog aan dat als je vaak in groene omgevingen komt, de kans dat je astma- of hoge bloeddrukmedicatie moet nemen tot een derde kleiner wordt. Ook het gebruik van antidepressiva neemt af met 33 procent. Woon je niet bij het groen? Dan is het dus tijd om te verhuizen.

Sporten in de sportschool? Dat kun je eigenlijk veel beter gewoon in de natuur doen. Extra gezond én het scheelt geld.

