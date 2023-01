Last van buikgriep? Dit kun je er zelf tegen doen

Bij buikgriep is het slijmvlies van je maag en darmen ontstoken. Dit komt meestal door een virus, zoals het norovirus en het rotavirus. Bij buikgriep heb je last van klachten als misselijkheid, diarree, overgeven, buikpijn, hoofdpijn en soms koorts.

Voorkom buikgriep

Voorkomen is beter dan genezen. Het norovirus wordt van mensen tot mens overgedragen na toiletbezoek en is erg besmettelijk. Het is daarom belangrijk om op je persoonlijke hygiëne te letten, zeker als je al buikgriep hebt. Was je handen na ieder wc-bezoek en zorg voor een schone bril. Verder kun je besmettingen voorkomen door beddengoed op een zo hoog mogelijke temperatuur te wassen, een eigen hand- en theedoek te gebruiken en thuis te blijven tot je weer helemaal beter bent.

Blijf goed drinken

Het is belangrijk dat je goed blijft drinken, het liefst twee tot drie liter per dag. Vooral wanneer je moet overgeven of last hebt van diarree, is het extra belangrijk om goed te blijven drinken. Anders loop je het risico om uit te drogen. Als je van water moet overgeven, helpt het om kleine beetjes te drinken. Neem dan bijvoorbeeld elke vijf of tien minuten een slok water.

ORS-drankje

ORS (oral rehydration solution) helpt uitdroging tegen te gaan. Je kunt zakjes met een ORS-oplossing kopen bij de drogisterij of apotheek of het zelf maken. Dat doe je door één theelepel zout en twee eetlepels suiker op te lossen in één liter water.

Probeer iets te eten

Grote kans dat je een bord avondeten niet wegkrijgt, maar het is wel goed om te blijven eten. Hier lees je wat je het beste kunt eten bij buikgriep. Zelfs bij diarree neemt je lichaam de helft van voeding op. Misschien lust je wel een stuk fruit? Een beschuitje met kaas? Luister naar wat je lichaam nodig heeft.

Naar de huisarts?

Met buikgriep hoef je niet naar de huisarts, meestal gaat het vanzelf binnen vier tot zeven dagen over. Toch zijn er uitzonderingen om wel contact te zoeken. Wanneer je langer dan een week ziek bent, last hebt van slijm of bloed bij je ontlasting, veel dorst hebt of langer dan 24 uur niet hebt geplast is het slim om naar de huisarts te bellen.

Griepje te pakken? Dokter Rutger legt uit hoe je hier zo snel mogelijk vanaf komt:

Bron: Etos, Maastricht UMC, Thuisarts