Last van een bolle buik: misschien is gasvorming wel de oorzaak?

Renate (51): “Ik heb al sinds de puberteit last van een opgezwollen buik. Die ziet er soms uit alsof ik vier maanden zwanger ben. Hij is hard en kan pijnlijk aanvoelen. Om ervan af te komen, heb ik allerlei onderzoeken laten doen. Van bloed prikken en ontlastingsonderzoek tot allergie- en intolerantietesten en bioresonantie. Daar is ook van alles uitgekomen: ik ben bijvoorbeeld gevoelig voor gluten, suiker en zuivel. Bovendien heb ik ontdekt dat mijn darmen sterk op stress reageren. Inmiddels heb ik mijn leven daarop aangepast. Ik zorg voor rust en regelmaat en laat gluten, zuivel en suiker staan. Dat heeft gewerkt. Als mijn buik tegenwoordig een keer is opgezwollen omdat ik iets heb gegeten waar ik niet goed tegen kan, denk ik: Hee, dat heb ik lang niet gehad.”

Oorzaak

Renate is zeker niet de enige die worstelt met een opgeblazen buik, weet Sanna Mulder. Ze is maag-, darm- en leverarts in het Reinier de Graaf Ziekenhuis. “Met name bij vrouwen komt deze klacht veel voor. Ik hoor vaak hoe mensen opstaan met een slanke buik, die in de loop van de dag zodanig zien opblazen dat hun broek niet meer dicht kan. Soms zijn ze daarbij misselijk, winderig en moe.” De oorzaak kan bijvoorbeeld verstopping zijn, aldus Mulder. “Als voedsel langer in de darmen zit, krijg je meer gisting en daarmee dat opgeblazen gevoel. Een intolerante reactie op bijvoorbeeld lactose, fructose of gluten kan ook een reden voor gasvorming zijn, net als luchthappen. Als je snel eet en daarbij veel praat, hap je lucht waardoor je veel gas in je buik krijgt.” Tenslotte heeft de opzwelling soms te maken met de samenstelling van de bacteriën in de darmen. Zo kan antibiotica de darmflora danig in de war schoppen, met gasvorming als gevolg.

Oplossing

Meestal is er geen reden tot zorg, tenzij de bolle buik gepaard gaat met klachten als bloedverlies, afvallen en diarree. De huisarts kan met bloed- en ontlastingsonderzoek vaststellen of er sprake is van bijvoorbeeld een glutenallergie, schildklierafwijking, ontsteking of parasiet, en of er meer onderzoek nodig is. “Maar ook zonder ernstige oorzaak kun je veel last hebben van een opgeblazen buik”, zegt Mulder, “terwijl er soms simpele oplossingen zijn. Zo helpt het bij verstopping om regelmatig en vezelrijk te eten, veel water te drinken en te bewegen. Luchthappen kan worden voorkomen door rustig te eten en goed te kauwen, en probiotica ­kunnen een verstoorde darmflora weer in ­evenwicht brengen.” Tenslotte kan een zogenaamd fodmap-dieet ­helpen bij voedselintoleranties. Dat maakt namelijk duidelijk welke ­stoffen niet goed worden ­opgenomen door de dunne darm en ­gasvorming ­veroorzaken.

Denk erom

Met name als een bolle buik gepaard gaat met andere klachten, zoals pijn, gewichtsverlies, verminderde eetlust of vaginaal bloedverlies, is het verstandig langs de huisarts te gaan. Soms is er namelijk een ernstigere onderliggende oorzaak. Zo kan een bolle buik het gevolg zijn van vocht in de buik omdat de lymfeklieren niet goed functioneren. Gasvorming kan komen door een verstopping die wordt veroorzaakt door een tumor in de darmen. En ook een vleesboom die na de overgang juist groter wordt, behoeft aandacht.