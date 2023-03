Last van een ontstoken oog? Dit keukenmiddeltje helpt

Neemt de ontsteking niet af of worden de klachten erger? Breng dan een bezoek aan de huisarts.

Oorzaken ontstoken oog

Een ontstoken oog wordt meestal veroorzaakt door een virus of bacterie. Een virale oogontsteking gaat meestal hand in hand met verkoudheidsverschijnselen doordat het virus in de neus- of keelholte overslaat op de ogen.

Een oogontsteking kan ook ontstaan door schimmels, parasieten, een stoffige omgeving of iets simpels als een vuiltje in je oog. Mensen met het droge ogen-syndroom hebben ook vaak last van een oogontsteking. Bij dit syndroom wordt er te weinig traanvocht aangemaakt of verdampt er te veel traanvocht. Hierdoor worden de ogen droog en geïrriteerd.

Wanneer je last hebt van een ontstoken oog kun je oogdruppels halen bij de drogist, maar als je een oogontsteking voelt opkomen, kun je ook eerst je keukenkastje induiken. Uit onderzoek blijkt dat kamillethee helpt tegen ontstoken ogen en dat het de pijn verzacht. De kamilleplant staat niet voor niets bekend om haar ontstekingsremmende, verzachtende en kalmerende werking.

Aan de slag met kamillethee

Het helpt niet om de kamillethee te drinken, maar wel om er je oog mee te behandelen.

Zet allereerst een kop kamillethee met warm water (ongeveer 80 graden) en gebruik hiervoor een zakje met biologische kamillebloemen. Let op dat je geen kruidenmengsel te pakken hebt.

Laat de kamille minstens 5 minuten trekken en haal daarna de bloemen uit het water. Laat het water afkoelen tot op lichaamstemperatuur, week hier een washandje of wattenschijfjes in en leg het voor tien minuten op je ogen.

Nogmaals: deze methode werkt vooral goed bij een beginnende ontsteking. Begint je oog steeds roder te worden en heb je veel pijn? Ga dan altijd langs de huisarts of apotheek.

Ontstoken oogleden, ook wel blefaritis genoemd, zijn een langdurige ontsteking van de oogrand. Deze ontsteking word veroorzaakt door een bacterie die zich nestelt in de haarzakjes en talgklieren van het oog. Dokter Rutger legt je in deze video uit wat je ertegen kunt doen:

Bron: Healthline