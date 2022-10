Last van een verstopte neus? Met déze trucjes ben je er gelijk van af

Vaak als het gaat om tips om van je verkoudheid af te komen draait het al snel om stomen met bepaalde ingrediënten in het water, slapen naast een halve ui of bepaalde voedingsmiddelen veel eten. Maar wat als je per direct verlichting wil? Dan zijn de volgende twee trucjes misschien wel de moeite waard.

1. De gehemelte-wenkbrauwtruc

Dit klinkt waarschijnlijk vrij bizar, maar het werkt écht. Dit trucje draait om het kantelen van het bot in je schedel dat je neus verbindt met je voorhoofd. Door het kantelen van dat bot komt er ineens beweging in wat ervoor zorgde dat je neus verstopt zit. Het werkt als volgt:

Druk met het puntje van je tong tegen je gehemelte op het hoogste punt. Dus niet vlak achter je tanden, maar ergens tussen je tanden en je huig. Druk tegelijkertijd met twee vingers op het stukje tussen je twee wenkbrauwen. Voer deze twee handelingen gedurende 20 seconden herhaaldelijk uit, net zo lang tot je verlichting voelt.

Bijzonder hé? Maar er is meer: we hebben nog een truc voor je.

2. Adem inhouden

Dit trucje is misschien wel nog simpeler dan die hierboven. Je fopt als het ware je brein hiermee, want door je adem in te houden schiet je lichaam in een soort overlevingsstand. Zo gauw je wel weer adem gaat halen, zal je lichaam er alles aan doen om zo snel mogelijk zuurstof binnen te krijgen. Het werkt als volgt:

Kantel je hoofd iets achterover. Knijp met je vingers je neus dicht. Doe dit alsof je je neus dichtknijpt voor een vieze geur, en niet alsof je een bloedneus probeert te stoppen. Knijp dus onderaan je neus dicht, niet bovenaan het bot. Houd je adem zo lang als je kan in. Pas als je écht niet meer kunt, laat je je neus los en haal je diep adem door je mond. Nu is je neus door het overlevingsmechanisme ineens weer open.

Hoe heerlijk is het dat je nu af en toe weer even kunt genieten van een poosje vrij ademen als je een verstopte neus hebt?

Bron: Prevention Magazine.