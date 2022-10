Last van een verstopte neus? Met déze trucjes ben je er snel vanaf

We vragen het aan dokter Rutger Verhoeff.

Oorzaken van een verstopte neus

Virussen in de herfst en winter

Een verstopte neus kan diverse oorzaken hebben. In de herfst bijvoorbeeld, is het niet zo gek dat het heerst. “Er zijn meer dan tweehonderd virussen die een verkoudheid of verstopte neus kunnen veroorzaken”, legt dokter Rutger uit. “Bovendien zitten we in de herfst en winter meer binnen en dichterbij elkaar.”

Allergische reactie

Ook door een allergische reactie kun je last krijgen van een verstopte neus, denk hierbij aan hooikoorts, huisstofmijtallergie of een allergie voor honden- en/of kattenharen. Er zijn ook niet-allergische prikkels die een verstopte neus kunnen veroorzaken. Dit zijn prikkels waarvan iedereen last kan hebben. “De klachten worden veroorzaakt doordat het neusslijmvlies sterk reageert op bepaalde prikkels.” Hierbij zwelt het neusslijmvlies op, waardoor je neus vaak verstopt raakt.

Poliepen

Wanneer je neuspoliepen hebt, kun je ook last hebben van een neusverstopping. Vooral in liggende houding kan je neus verstopt raken. Soms zorgt dit ook voor klachten als hoofdpijn, met een vol gevoel in het hoofd. “Opvallend is dat je bij neuspoliepen eigenlijk voornamelijk aan één kant last hebt. Het andere neusgat is dan niet verstopt”, zegt dokter Rutger.

’s Ochtends en ’s avonds meer last

Als je ’s ochtends wakker wordt, is een verstopte neus het eerste wat je opmerkt. Bovendien slaap je met een verstopte neus vaak je met je mond open, waardoor de klachten kunnen uitbreiden naar je keel. “Het is dan niet gek dat je ’s ochtends wat meer last hebt. Ook zakt snot niet zo makkelijk naar beneden als je ligt.”

Het is overigens niet zo dat je ’s avonds meer last hebt van een verstopte neus. “Het enige wat ik me kan bedenken is dat de afleiding ’s avonds minder groot is dan overdag, waardoor de klachten meer opvallen.”

Tips & tricks tegen een verstopte neus

Een verkoudheid of verstopte neus geeft enkel klachten in het KNO-gebied, oftewel je keel, neus en oren. Het gaat als het goed is vanzelf weer over, maar er zijn wel degelijks tips en trucjes om je beter te voelen:

1. Gezond leven

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen, maar hoe gezonder je leeft, des te minder last je hebt van een verstopte neus. Dit geldt helemaal in de herfst en winter, wanneer er veel virussen heersen. “Zorg dat je voldoende vitamine C binnenkrijgt”, adviseert de huisarts. “Eet bijvoorbeeld een paprika en een sinaasappel per dag en je zit al aan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid.”

2. Stomen

Heb je ook last van een benauwd gevoel door een verstopte neus? Door te stomen zorg je ervoor dat je je verstopte neus en bijholtes vrijmaakt. Hierdoor krijg je voor je gevoel vaak wat meer lucht. Dit kan gewoon met heet water. “Daar hoeft overigens niet per se menthol bij, want dat voegt niets toe”, zegt dokter Rutger. Stoom kan helpen om het slijm in je neus te verdunnen en ontstekingen te verminderen. Ook door een warme douche te nemen, kunnen de klachten van de verstopte neus verminderen.

Stomen doe je zo:

Vul een kom met heet water van maximaal 60 graden Celsius. Ga je met gezicht boven de kom hangen en leg een theedoek over je hoofd en de kom. Gebruik liever geen handdoek, want deze laat de stoomdruppeltjes door. Adem diep in door je neus en adem uit door je mond. Houd dit ongeveer 5 tot 10 minuten vol, maar stop eerder als het te warm wordt.

3. Neusspray

Ook neusspray werkt heel effectief tegen een verstopte neus, zegt dokter Rutger. “Je hebt twee varianten: neusspray met zoutoplossing en die met xylometozoline. Die laatste mag je echt niet langer dan zeven dagen gebruiken.”

4. Tabletten bij allergieën

Komt de verstopte neus niet door een virus, maar heb je last van hooikoorts, dierenharen of huisstofmijt? Dan kun je langs de huisarts gaan voor speciale tabletten. Deze kun je preventief innemen, zodat je van tevoren al weet dat je geen last zult krijgen. Ben je te laat? Ook dan kunnen de pilletjes nog effectief werken.

Wanneer moet je aan de bel trekken?

Heb je in de herfst of winter ineens last van een verstopte neus? Dan is de kans groot dat het om een virus gaat. “Wanneer je hier langer dan veertien dagen last van hebt, kun je aan de bel trekken”, adviseert dokter Rutger. Dit geldt overigens ook voor de perioden waarin veel mensen last hebben van hooikoorts.

Herken je de niet-allergische prikkels en heb je hier langer dan twee à drie weken last van? Ga dan even langs de huisarts of KNO-arts. Zij helpen de oorzaak te achterhalen of komen met een oplossing. Ook als je chronisch last heb van een verstopte neus is het raadzaam om een afspraak te maken.

Grootste misvattingen over een verstopte neus

“Dat het slikken van antibiotica helpt tegen een verstopte neus, is een van de grootste misvattingen”, vertelt de huisarts. Bovendien wordt vaak gezegd dat je goed moet snuiten om alle virussen uit je lijf te krijgen, maar ook dat is niet waar. “Of je nu snuit of je neus ophaalt: het maakt niets uit. Snuit vooral niet té hard, want dan kan snot soms verkeerd terechtkomen, namelijk in je bijholtes.”

Ben je vaak verkouden? Dat zou weleens kunnen liggen aan een slechte nachtrust. Hoe dit zit, legt slaapcoach Mark Schadenberg in onderstaande video uit:

Bron: Prevention Magazine