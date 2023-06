Last van hooikoorts? Dít heb je waarschijnlijk nog niet geprobeerd, maar werkt wel

Wil jij een niesvrije zomer? Lees dan gauw verder, want Mieke Koenders, hooikoortsexpert en laboratoriumspecialist Klinische Chemie in het Elkerliek-ziekenhuis, geeft een aantal tips die je misschien nog niet hebt geprobeerd.

Hooikoorts in het kort

Hooikoorts is een pollenallergie die elk jaar miljoenen mensen treft. Het zit ’m in hoe gevoelig je bent voor pollen. Als je erg gevoelig bent, reageert je afweersysteem erop. Deze allergische reactie zorgt voor verschijnselen zoals tranende ogen, niezen en jeuk. De meeste mensen zijn allergisch voor windbestuivende pollen van bomen en grassen zoals de berk, els, hazelaar en ­graspollen. Daarom treden de meeste hooikoortsklachten op in de lente- en zomermaanden. De stofjes die hooikoorts veroorzaken, de allergenen, belanden vervolgens op het neus- of luchtwegslijmvlies, waarna een ontstekingsreactie ontstaat.

Welke fabels over hooikoorts gaan rond?

Er doen verhalen de ronde dat diverse alternatieve middelen en trucjes zouden helpen om symptomen van hooikoorts te vermijden. Zo zou veel zoenen helpen, maar dit blijkt helaas een fabel te zijn. Verder wordt er weleens gesproken over medical taping, of het eten van lokale honing. Koenders wil geen uitspraak doen over of deze middelen wel of niet kunnen werken, maar benadrukt: “Deze alternatieve middelen zijn niet wetenschappelijk bewezen. Het is aan ieders eigen beoordeling of men er baat bij heeft of niet.”

De naam ‘hooikoorts’ is daarentegen wél duidelijk een misverstand. “Ondanks dat de naam anders doet vermoeden is er bij hooikoorts geen sprake van koorts”, legt de expert uit. “Dat het toch zo wordt genoemd, komt omdat de klachten die je ervaart, lijken op die van koorts. De link met hooi werd vroeger gelegd omdat de klachten steeds begonnen in de periode waarin hooi geoogst werd.” Koenders is zelf een voorstander van de term pollenallergie.

Dit wist je nog niet over hooikoorts

Bepaalde allergenen uit pollen lijken sterk op eiwitten van voedingsmiddelen. “Ons afweersysteem ziet geen verschil tussen deze eiwitten en reageert met een allergische reactie”, vertelt Koenders. “Een heel bekend voorbeeld is de kruisreactie tussen berk en appel. Bij het eten van een appel kunnen bij patiënten die allergisch zijn voor berkenpollen klachten optreden, zoals tinteling en/of zwelling in (de omgeving van) de mond.”

Wanneer de voedingsmiddelen worden verwarmd, gaat de eiwitstructuur kapot, waardoor het eiwit niet meer door het afweersysteem wordt herkend, en dus niet die vervelende klachten geeft. “Voor ouders is het nog weleens lastig om te begrijpen dat hun kind met berkenpollenallergie de ‘gezonde’ rauwe appel niet wil eten, maar de ‘ongezonde’ appelmoes of appeltaart wél lust. Maar dat valt dus wel te verklaren.”

Wist je trouwens dat hooikoorts deels erfelijk is en dat sommige mensen het pas op latere leeftijd krijgen? Hoe dat zit, lees je hier.

Klachten bij hooikoorts

Hooikoortssymptomen beginnen meestal direct nadat je bent blootgesteld aan de allergenen. De volgende klachten kunnen tijdens het hooikoortseizoen ontstaan:

Loopneus

Verstopte neus

Niesbuien

Jeukende ogen

Brandend gevoel in neus, ogen en keel

Tranen

Vermoeidheid

Verminderde concentratie

Slechter slapen

Kiespijn

Tips tegen hooikoortsklachten

De symptomen van hooikoorts kunnen echt een domper zijn op je zomer, maar gelukkig kun je zelf iets doen om de klachten te verminderen. Experimenteer en kijk wat bij jou helpt. Onderstaande tips zijn heel bruikbaar, maar wellicht niet nieuw voor je. Aan het einde van dit artikel geeft hooikoortsexpert Mieke Koenders nog wat verrassendere tips.

Ontdek voor welke pollen je (het meest) allergisch bent. Zo kun je in de gaten houden wanneer die in de lucht zitten en de juiste ­voorzorgsmaatregelen ­treffen. Je weet dan wanneer je ­medicatie in moet nemen, je zonnebril op moet zetten, of wegen met bijvoorbeeld bloeiende berken moet zien te vermijden.

Houd ramen en deuren zoveel mogelijk gesloten. Wil je je huis luchten? Doe dat dan in de ochtend (en niet in de avond) of na een regenbui. En voorkom dat het in huis tocht. Wanneer je de wind door je huis laat razen, nodig je ook automatisch pollen uit.

Plan buitenactiviteiten het liefst ’s ochtends vroeg, want dan is de hoeveelheid pollen nog redelijk beperkt.

Draag buiten een (afgesloten) zonnebril of sportbril om je ogen tegen pollen te beschermen.

Droog de schone was binnenshuis, zodat er minder pollen op terechtkomen.

Zeelucht bevat weinig pollen, dus ga lekker een dagje naar het strand om de klachten te verlichten.

Probeer je huis wat vaker te stofzuigen, zodat de pollen minder goed verspreiden.

Drink zo min mogelijk alcohol. Ongeveer de helft van de patiënten met luchtwegallergieën ervaart een toename van de klachten bij het drinken van alcohol

Hooikoorts kun je behandelen met (een combinatie van) neusspray, oogdruppels en antihistaminica (tabletten tegen allergie). Raadpleeg hiervoor je huisarts en gebruik deze medicatie op het juiste moment.

De weersomstandigheden hebben veel invloed op de pollendruk. Naast de temperatuur speelt bijvoorbeeld ook regen, de luchtvochtigheid, de windrichting en de windsnelheid mee wat betreft de hoeveelheid pollen in de lucht. Wees daarom goed voorbereid en kijk voor een meerdaagse verwachting op www.pollennieuws.nl

Specifieke tips van hooikoortsexpert Mieke Koenders

“Smeer wat vaseline rondom je neus”, is haar beste advies. “Hier blijven de pollen inhangen waardoor ze niet in je neus komen.” Deze truc is volgens Koenders nog bij weinig mensen bekend, maar werkt heel goed. “En ben je een dag buiten geweest, spoel dan ’s avonds je haren uit onder de douche. Zo vallen de pollen die vastzitten in je haren niet op je kussen, wat voor veel niezen zou zorgen.” Wij zeggen: het proberen waard. En anders kun je altijd nog hopen dat je eroverheen groeit.

Wanneer moet je aan de bel trekken?

Als het met medicatie en bovenstaande tips niet lukt de klachten onder controle te houden, is het goed om (opnieuw) contact op te nemen met de huisarts. Je mag hooikoorts niet onderschatten. Ook als de klachten niet heel ernstig zijn, kan het een flinke impact hebben op je kwaliteit van leven. Durf daarom aan de bel te trekken. “Wellicht zijn er zwaardere of andere medicijnen op voorschrift beschikbaar die wel behulpzaam zijn”, zegt Koenders. Er bestaat ook een allergie-immunotherapie. Het gaat dan om een behandeling waarbij het lichaam juist wordt blootgesteld aan datgene waar je allergisch voor bent. Dit kan met behulp van injecties of met dagelijkse smelttabletten.

Bovendien geldt dat hoe langer je wacht met behandelen, hoe moeilijker het wordt om de klachten onder controle te houden. Door op tijd te beginnen, is de verdediging van je lichaam tegen de pollen beter, waardoor je een minder heftige reactie hebt.

Ook dokter Rutger deelt nog wat praktische tips om de klachten bij hooikoorts te verminderen:

