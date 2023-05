Last van hooikoorts? Probeer dít drankje te vermijden

Mensen die hooikoorts hebben, krijgen vooral klachten als ze in contact komen met allergenen. Dit zijn de stofjes waarvoor ze allergisch zijn. Die belanden vervolgens op het neus- of luchtwegslijmvlies, waarna een ontstekingsreactie ontstaat.

Dít drankje kun je beter mijden

Er bestaan hele waslijsten aan voedingsmiddelen die hooikoorts zouden triggeren. Zo kun je melk, geraffineerde suikers en cafeïne volgens deze artikelen het best vermijden. Maar klopt dit wel? “Nee”, zegt professor en KNO-arts Peter Hellings tegen HLN.be. “Er is maar één ding waarmee je moet opletten, en dat is alcohol”, legt hij uit. “Ongeveer de helft van de patiënten met luchtwegallergieën ervaren een toename van de klachten wanneer ze alcohol drinken. Dat staat los van de allergische ontstekingsreactie, maar is een gevolg van de overgevoeligheid van de luchtwegen waarbij alcohol zich bindt aan de stofjes in de luchtwegen.” Dat wijntje kun je dus maar beter laten staan...

Let op met gekruid eten

Zo ontstaan de klachten dus. Dat ziet Hellings ook bij patiënten met astma en chronische sinusitis. De helft van hen krijgt meer klachten wanneer ze alcohol drinken. “Door de allergische reactie zijn de luchtwegen gevoeliger voor temperatuurschommelingen, luchtvochtigheid of meer gekruid eten.” Dus ook met pittig gekruid eten kun je maar beter oppassen.

Drie effectieve oplossingen tegen hooikoorts

De overige adviezen moet je met een tikkeltje zout nemen. Je kent je eigen lichaam natuurlijk het best, dus luister daar vooral naar. Hellings: “Als bepaalde voedingsmiddelen de klachten doen afnemen, moeten patiënten dat zeker proberen als het voor hen blijkt te werken. Het feit dat ze het probleem zelf in handen nemen, juich ik toe.” Toch zullen volgens hem slechts een paar dingen effectief werken. “Ten eerste blootstelling aan de allergenen zo veel mogelijk te vermijden, ten tweede de neus met een zoutoplossing spoelen en ten derde factoren die de luchtwegen prikkelen uit de weg gaan.”

Kruisallergie

Als je hooikoorts hebt, is het ook belangrijk om te kijken hoe je reageert op de vruchten van de bomen of struiken die klachten veroorzaken. Soms ontstaan er kruisreacties. Hellings: “Dat komt doordat in de pollen en in een appel bijvoorbeeld allergenen zitten die zeer goed op elkaar lijken. Het lichaam kan op beide reageren.” Wanneer je allergisch bent voor berkenpollen, kun je vanwege een kruisallergie ook last hebben van appel, steenvruchten, aardbeien, amandelen, rauwe wortel en soja. Let dus even op wat je eten en hoe je lichaam hierop reageert.

Word je helemaal gek van die hooikoorts? Deze drie tips zouden de jeuk en niesbuien ook kunnen verminderen. Probeer het eens! En anders kun je altijd nog hopen dat je eroverheen groeit.

Bron: HLN.be