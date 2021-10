Last van je buik? Drink dan een van déze theesoorten

Wij leggen uit welke theesoort tegen welke soort buikpijn helpt.

Muntthee

Een lekkere kop verse muntthee kan wonderen doen tegen menstruatiekrampen, een opgeblazen gevoel of buikgassen en misselijkheid. De bladeren bevatten de essentiële oliën menthol, menthone en limoneen, die ook wel medicinaal gebruikt worden tegen deze klachten. Gelukkig is deze thee ook erg makkelijk om thuis te maken: plet wat pepermuntbladeren en zet het zo'n 7 tot 12 minuten in heet water. Lekker met een beetje honing erbij.

Gemberthee

In Azië en India wordt gemberwortel al duizenden jaren medicinaal gebruikt. Het helpt tegen maagklachten, een slechte spijsvertering, reisziekte en misselijkheid. Maar het kan ook tegen gas, een opgeblazen gevoel en krampen werken. Dit komt met name door de de gingerol, het hoofdbestanddeel van gember. Dit stofje kan de spijsvertering verbeteren.

Venkelthee

Venkel zul je waarschijnlijk eerder in gerechten gebruiken dan om hier thee van te trekken. Dit kruid zit vol met eiwitten, voedingsvezels, B-vitamines en verschillende voedingsmineralen. Om hier thee van te zetten, maak je gebruik van venkelzaden en heet water. Ook deze vorm van venkel is goed voor je: de zaden hebben een antibacteriële werking die je spijsverteringsspieren helpt ontspannen. Ook helpt het tegen menstruatieklachten en misselijkheid.

Zoethoutthee

Ook zoethout wordt al eeuwenlang in de holistische geneeskunde gebruikt. Het bevat glycyrrhizinezuur, dat ontstekingsremmend is. Het is goed voor het immuunsysteem en werkt tegen maagproblemen zoals brandend maagzuur, zweren en indigestie.

Groente thee

Ook groene thee kan als een wondermiddel werken. Het zit vol flavonoïden, die ontstekingen helpen verminderen. Maar het helpt ook bij het verlagen van slechte cholesterol, waardoor de kans op een hartaanval of beroerte verminderd wordt. Daarnaast bevat groene thee ook polyfenolen: uit studies blijkt dat dit kan helpen bij het afvallen omdat het helpt vet te verbranden. Pas wel op voor het drinken van groene thee voor het slapengaan: deze theesoort bevat cafeïne waardoor je slechter kunt slapen.

Kamillethee

Kamillethee zorgt voor een goede nachtrust, maar dat is niet de enige kracht van deze kruidenthee. Het helpt namelijk ook om maagklachten te verzachten, dankzij de flavonoïden die hierin zitten. Dit zorgt er ook voor dat kamillethee het risico op hartaandoeningen, kanker en beroertes kan verminderen. Je kunt zelf kamillethee maken door de gedroogde bloemen in heet water te verwelken.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Purewow. Beeld: iStock