Last van je hoofdhuid? Déze 7 aandoeningen kunnen de oorzaak zijn

De meest bekende aandoening aan de hoofdhuid is roos. Maar er zijn nog een aantal onbekendere aandoeningen.

Last van je hoofdhuid?

In alle gevallen geldt: het is erg lastig om je eigen hoofdhuid goed te bekijken. Heb je last van je hoofdhuid? Bezoek dan altijd je huisarts of dermatoloog. We raden je niet aan om zelf te proberen een van onderstaande problemen op te lossen. Een arts of dermatoloog kan je indien nodig veilige medicatie voorschrijven of met je zoeken naar een andere oplossing voor het probleem.

Psoriasis

Psoriasis is één van de bekendste chronische huidaandoeningen. Naar schatting hebben meer dan 300.000 mensen in Nederland deze aandoening. Psoriasis kan elk deel van het lichaam aantasten, maar de hoofdhuid is een van de moeilijkste om te behandelen. De opeenhoping van huidcellen zorgt voor schilferige plekken die kunnen jeuken, pijn doen, korsten veroorzaken en bloeden.

Zó ziet het eruit: witte schilfers op een roze huid

Dit kunnen de oorzaken zijn: een auto-immuunziekte waarbij de cellen in de bovenste huidlaag overactief zijn. Je hoofdhuid te veel belasten (bijvoorbeeld met haarverf of föhn) kan de situatie verergeren.

Folliculitis

Folliculitis is een ontsteking van de haarzakjes. Het wordt ook wel een haarwortelontsteking genoemd. Het kan overal optreden waar haar zit, dus ook op je hoofd. Deze huidafwijking komt voor bij zowel mannen als vrouwen van alle leeftijden.

Zó ziet het eruit: kleine rode bultjes of puistjes tussen de haren. Het wordt daarom vaak verward met acne.

Dit kunnen de oorzaken zijn: folliculitis wordt vaak veroorzaakt door een reactie op scheren of het dragen van strakke kleding. Ook het gebruik van vette zalven of oliën die de poriën afsluiten kan de oorzaak zijn. Een infectie kan vervolgens ontstaan door een bacterie of door gisten.

Seborroisch eczeem

Dit is een chronische ontsteking van de huid. Deze vorm van eczeem komt met name voor in het gezicht, op het hoofd en op de oren. Het zorgt voor veel jeuk.

Zó ziet het eruit: een rode huid met gele, vettige schilfers.

Dit kunnen de oorzaken zijn: het kan erfelijk belast zijn, maar dat hoeft niet het geval te zijn. Bij dit type eczeem is de samenstelling van het talg veranderd, waardoor de aanmaak van de huidcellen wordt versneld. In grote aantallen kunnen deze huidcellen gaan irriteren.

Haaruitval

Het is normaal om 50 tot 120 haren per dag te verliezen. Verlies je veel meer haar dan normaal? Dan kan er iets aan de hand zijn. Bij vrouwen heeft dit vaak te maken met overgevoeligheid voor hormonen. Het komt dan ook vaak voor bij vrouwen in de overgang. Maar er zijn nog tal van andere oorzaken.

Zó ziet het eruit: een dunnere haardos en kale plekken.

Dit kunnen de oorzaken zijn: ziektes, zoals schildklierziekte, te laag gewicht, medicijnen en chemotherapie, na een stressvolle gebeurtenis, operatie of bevalling, ijzertekort in je voeding, haren trekken.

Cysten

Heb je last van met vocht gevulde bultjes die onder de huid zitten? Dan zijn dit waarschijnlijk cysten. De bultjes verdwijnen vaak vanzelf weer zonder symptomen. Als ze wel pijnlijk zijn, kunnen ze chirurgisch worden weggehaald.

Zó ziet het eruit: gladde en beweeglijke bultjes.

Dit kunnen de oorzaken zijn: keratinecellen die zich diep in de huid gaan nestelen en zich vermenigvuldigen. Deze aandoening is erfelijk. Heeft een ouder last van trichilemmale cysten, dan heeft een kind vijftig procent kans op het krijgen van de aandoening.

Ringworm

Bij ringworm op de hoofdhuid is er sprake van een schimmelinfectie. Het komt vooral bij kinderen voor.

Zó ziet het eruit: ronde kale plekken, afgebroken haren, fijne grijs-witte schilfering. Ook zijn roodheid, puistjes en pus mogelijk.

Dit kunnen de oorzaken zijn: ringworm is besmettelijk en wordt verspreid door contact met de huidschilfers of haren van een persoon of dier dat is besmet met de schimmel.

Contacteczeem

Er bestaan twee soorten contacteczeem: allergisch contacteczeem en irritatief contacteczeem. Allergisch contacteczeem ontstaat door blootstelling aan een bepaalde stof. Bij contact ontstaat er een ontstekingsreactie. Bij irritatief contacteczeem ontstaat bij bepaalde stoffen irritatie op de huid. Dit zorgt voor een beschadiging op de huid die kan leiden tot eczeem.

Zó ziet het eruit: jeukende, rode huid met kleine bultjes, blaasjes en schilfers.

Dit kunnen de oorzaken zijn: aanraking met materialen die contacteczeem veroorzaken, maar ook contact met geurstoffen, lijmen, bestanddelen van rubber, geneesmiddelen, planten of bloemen. Wanneer je contacteczeem op de hoofdhuid hebt, is de kans aanwezig dat je hier na een kappersbezoek last van krijgt door stoffen in haarverf en permanentvloeistoffen.

Bron: Good Housekeeping