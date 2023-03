Last van je rug? Zo verbeter je je lichaamshouding

Om maar met de deur in huis te vallen: te weinig beweging is de nummer één reden die rugpijn veroorzaakt. Dat vertelt fysiotherapeut Ashley James tegen The Guardian. Te weinig beweging resulteert in een slechte lichaamshouding en dat resulteert op z’n beurt weer in rugpijn. Gelukkig is er iets aan te doen!

Beweeg meer

We zeiden het al even: wie te weinig beweegt, heeft gegarandeerd last van zijn of haar nek. De manier waarop je dat doet is compleet aan jou, maar genoeg beweging is essentieel. Het huidige advies van het Voedingscentrum is om minstens 150 minuten per week matig tot intensief te trainen. Per dag komt dat neer op nog geen 25 minuten beweging.

Verlaag je schermtijd

Bij de bushalte, op de bank, in de trein... we staren vaak uren per dag naar onze mobiele telefoon. Dat is niet alleen slecht voor de ogen, maar óók voor je houding. Er werd zelfs een heuse term voor in het leven geroepen: de tech-nek. Deze wordt veroorzaakt doordat je met een gebogen nek richting schermpje tuurt. De oplossing kan je telefoon op ooghoogte houden zijn, maar je schermtijd verlagen is natuurlijk nog beter.

Wees lief voor je voeten

Een goede houding begint bij je voeten. Vooral een juiste plaatsing van de hiel is van groot belang, aldus Rebeca Gomez van The Foot Clinic tegen the Guardian. Ook goede schoenen die de enkels genoeg ondersteunen kunnen je bij dit probleem helpen. Wil je zeker zijn van je zaak? Dan raadt Gomez een jaarlijkse check up bij de dokter aan.

Stretch vaker

Veel zitten op een dag is soms simpelweg niet te voorkomen (al kun je er altijd voor kiezen om staand je computerwerk te doen), maar af en toe tussendoor stretchen helpt dan een boel. Probeer bijvoorbeeld de bovenkant van de deurpost aan te raken of steek simpelweg je armen even boven je hoofd terwijl je op de bureaustoel zit. Ook het stretchen van de kuiten kan prima terwijl je werkt.

Versterk je kernstabiliteit

Wie een sterk lichaam heeft, neemt automatisch een betere houding aan. Het versterken van je kernstabiliteit is dan ook een goede manier om aan je houding te werken. Hoe je dat doet? Door oefeningen voor je rug- en buikspieren, zoals deze. Kom je ook meteen in beweging: twee vliegen in één klap!

Liever trainen aan de hand van een video? Hieronder laten we je 3 oefeningen voor een sterke rug en goede houding zien.

