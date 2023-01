Last van keelpijn? Dít is de reden dat gorgelen met zout werkt

Wij leggen je hier uit waarom.

Keelpijn oorzaak

Iedereen heeft weleens last van keelpijn. De pijn geeft vaak een branderig en stekend gevoel en gaat soms gepaard met hoesten en een verkoudheid. De oorzaak hiervan is meestal een virus, wat betekent dat antibiotica in de meeste gevallen niet helpt. Gelukkig gaat keelpijn meestal vanzelf weer over, dus is het een kwestie van wachten.

Desinfecterend

Mocht je nu toch alvast de pijn willen verlichten, dan hoef je niet naar de drogisterij of apotheek te gaan. Een beetje zout en water doet namelijk al wonderen. Het enige wat je hoeft te doen is te gorgelen met water en zout. Zout heeft een desinfecterende werking. Als je dit dus op de juiste plek in je keel gorgelt, dan kan het de oorzaak van je keelpijn aanpakken.

Minder pijn bij slikken

Daarnaast is het niet voor niks dat veel neussprays een zoutoplossing bevatten. Deze oplossing zorgt ervoor dat het slijm makkelijker kan worden afgevoerd door de neus en verlicht de verkoudheid. In je keel kan zout de gezwollen slijmvliezen en slijmophoping doen slinken wat het slikken bevordert. En dat is weer erg fijn als je moeite hebt met slikken.

Bron: Trachitol