Last van oprispingen? Dít voedsel is zacht voor je maag

We zijn er allemaal wel bekend mee: zure oprispingen. Ze ontstaan als overtollig maagzuur omhoog komt en in je slokdarm belandt. De oorzaken? Te veel lucht inslikken, bijvoorbeeld door stress, kauwgom kauwen, roken, onrustig eten, drinken en praten. Ook verkeerd gebruik van de spieren in de halsstreek en bepaalde voedingsmiddelen kunnen oprispingen veroorzaken.

Vermijd deze voedingsmiddelen

Als je bekend bent met oprispingen, weet je precies bij welke voedingsmiddelen je beter uit de buurt kunt blijven. Pittig eten, bijvoorbeeld, net als gefrituurd voedsel, pastasauzen, rode wijn, koffie, chocola en koolzuurhoudende dranken. Deze kunnen het kleine klepje onderaan je slokdarm doen ontspannen, waardoor deze opengaat wanneer dit niet zou moeten. Het resultaat? De vurige hel die brandend maagzuur heet.

Kleine porties

Blijf ook weg van grote porties. Deze doen je maag uitzetten, waardoor er meer zuur nodig is om de volledige inhoud af te breken. De sluitspier komt dan nog meer onder druk te staan. En ken je het gevoel als je na een grote maaltijd even gaat liggen? Precies, het zuur stroomt dan makkelijker terug in je keel, waardoor je een zure smaak, brandend maagzuur, hoesten of zelfs neusdruppels overhoudt.

Risicogroepen

Groepen die in het bijzonder vatbaar zijn voor brandend maagzuur zijn mensen met overgewicht, zwangeren, mensen die een vezelarm dieet volgen of mensen die na het eten gaan liggen of niet goed kauwen. Zij ervaren eerder dan anderen symptomen als brandend maagzuur, oprispingen en zelfs pijn op de borst.

Brandend maagzuur? Eet dit!

Gelukkig zijn er een aantal voedingsmiddelen die zacht zijn voor je maag. Sla ze dus maar vast in.

Bananen hebben allerlei appels . Blijf daarentegen weg van zure fruitsoorten, zoals sinaasappel, pompoelmoes en besjes. hebben allerlei gezondheidsvoordelen , en zijn dus óók rustgevend voor de darmen én helpen maagzuur neutraliseren. Bananen zijn namelijk licht verteerbaar en zitten boordevol vezels. Hetzelfde geldt overigens voor. Blijf daarentegen weg van zure fruitsoorten, zoals sinaasappel, pompoelmoes en besjes.

Vezelrijk voedsel is altijd een goed idee, zoals granen als havermout . De dikke, geleiachtige textuur van havermout helpt de sluitspier van de slokdarm sluiten, zodat er niet te veel zuur opspat. Fan van een kop koffie bij het ontbijt? Dan zorgt een kom havermout voor een goede balans.

Griekse yoghurt (met een laag vetgehalte) is een koele, romige keuze die helpt maagzuur te neutraliseren. Dat komt door de lage pH-waarde van vetarme zuivelproducten. Bovendien is het een goede eiwitbron voor het laten herstellen van het maag-darmkanaal en helpt het calcium de sluitspier van de slokdarm sluiten. Blijf echter weg van vetrijke versies. Deze kunnen het omgekeerde effect hebben.

Groene groenten, zoals courgette en okra, bevatten verzachtende slijmstoffen. Vermijd echter wel kruisbloemige groenten, zoals broccoli, bloemkool en spruitjes. Deze kunnen extra gasvorming veroorzaken, je laten boeren en oprispingen veroorzaken.

Volkoren brood zit vol zetmeel en werkt als een spons. Het absorbeert overtollig maagzuur en zorgt voor verlichting.

Honing helpt je keel te bedekken en is daarom een effectief hulpmiddel bij het verlichten van symptomen van zure terugvloeiing. Vooral manukahoning staat bekend om het gehalte aan antioxidanten, en om de ontstekingsremmende eigenschappen. Roer dus gerust een lepeltje door je cafeïnevrije kruidenthee. Blijf echter weg van muntthee en ga liever voor verse gember, kurkuma, passievrucht of hibiscus.

Sla , met name ijsbergsla of snijsla, en komkommer zijn verfrissend dankzij het hoge watergehalte, dat helpt maagzuur te verdunnen en te neutraliseren.

Bruine rijst is net als havermout een volkoren en gezond zetmeel dat kan helpen maagzuur op te nemen. Het helpt zo oprispingen te verminderen.

Waar is gember eigenlijk niet goed voor? Deze wortelknol werkt kalmerend voor de maag en helpt zure oprispingen tegengaan. Zet bijvoorbeeld verse gemberthee of kauw op ongezoete gembersnoepjes. Luister hierbij goed naar je lichaam en blijf, vanzelfsprekend, weg bij dranken zoals ginger ale.

Avocado zit vol onverzadigde vetten die helpen bij het tegengaan van brandend maagzuur en je zuurgehalte op peil houden. Smeer dus maar snel die romige avocado toast (op volkoren brood, inderdaad).

Tip

Vaak last van brandend maagzuur? Dan raden experts aan om meerdere kleinere maaltijden te eten, bij voorkeur een paar uur voordat je naar bed gaat. Toch trek voor het slapengaan? Ga dan wat hoger liggen of op je linkerzij.

Last van brandend maagzuur? In onderstaande video legt dr. Rutger uit wat de oorzaken zijn én geeft hij de beste tips om er snel weer van af te komen.

Bron: Prevention.com, Rennie.nl, Mlds.nl