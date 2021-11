Last van winderigheid? Dit kunnen de medische oorzaken zijn

Dokter Rutger legt precies uit welke dat zijn.

Lucht in je darmen

De ‘lucht’ in onze darmen bestaat uit een combinatie van zuurstof en stikstof, koolstof en methaan. Pas bij 25 tot 28 winden per dag spreken we van overmatige winderigheid. Dit hoeft niet direct te betekenen dat er iets mis is, want soms kun je bijvoorbeeld meer last van je darmen hebben na het eten van bonen of andere peulvruchten.

Overmatige winderigheid

Als de winderigheid samengaat met andere klachten, zoals plotseling gewichtsverlies of diarree, dan kan er meer aan de hand zijn. “In dat geval kan het wijzen op een medische aandoening zoals galstenen, prikkelbare darmen, chronische darmziekten, obstipatie, Coeliakie, lactose-intolerantie of parasieten”, vertelt dokter Rutger.

Wil je weten wat je in deze gevallen moet doen om korte metten te maken met die nare winderigheid? In onderstaande video legt de dokter het helder uit.