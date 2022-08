Last van zandvlooien? Dít kun je het beste doen tegen de jeuk

En nog belangrijker: wat kun je doen tegen die vreselijke jeuk?

Alles over zandvlooien

Wat zijn zandvlooien?

Zandvlooien, ook wel jiggers genoemd, zijn kleine insecten van slechts één millimeter groot die op droge, warme, stoffige zandoppervlakken leven. Om te kunnen overleven hebben deze parasieten bloed van dieren en mensen nodig. Ze bijten zich daarom vast in je huid, waarna ze zich volzuigen met bloed.

Zandvlooien kunnen een ziekte overbrengen. Dit doen vooral de vrouwtjes. Het mannetje houdt het bij bloed zuigen, maar het vrouwtje gebruikt jouw huid, en dan voornamelijk de huid onder je voeten of tussen je tenen, als broedplaats voor haar eitjes. Dat is waar de ziekte tungiasis zich ontwikkelt.

Waar komen zandvlooien voor?

Zandvlooien komen van nature niet in Nederland voor. Het zijn tropische parasieten die vooral in warme landen in Afrika, Midden- en Zuid-Amerika, het Caribische gebied en India voorkomen.

Wat zijn symptomen van vlooienbeten?

Wanneer je last hebt van vlooien, kan je dit zien en voelen op je huid. De meest voorkomende symptomen zijn:

Rode huid

Rode plekjes op je huid

Pijn

Jeuk

Netelroos

Uitslag

Wondjes met pus

Huidirritatie

Ademhalingsproblemen

Vlooienbeten komen voornamelijk voor bij je voeten, rond de taille, oksels, borsten, liezen of de plooien van de ellebogen en knieën.

Bij sommige mensen kunnen deze vlooien een allergische reactie veroorzaken. Naast de pijn en jeuk, kun je dan ook last krijgen van ademhalingsproblemen. In dat geval is het belangrijk gelijk de huisarts te bellen.

Hoe herken je zandvlooien?

Een volwassen zandvlo is roodbruin van kleur, maar omdat ze zó klein zijn vallen ze niet op. De meeste mensen hebben pas door dat ze vlooien bij zich dragen als ze al meerdere bultjes hebben en jeuk ervaren. De eerste symptomen verschijnen pas wanneer het kleine beestje zich door de huidlaag naar binnen worstelt.

Hoe behandel je een zandvlooienbeet?

Het verwijderen van een in de huid ingegraven zandvlo lukt het beste met behulp van een steriele naald en een desinfecterende vloeistof zoals alcohol. Door alles te desinfecteren ga je niet alleen infecties tegen, maar dood je ook meteen de zandvlooien. Met de naald kun je ’m eruit peuteren. Vervolgens maak je het gebied rondom de wond goed schoon om infecties te voorkomen.

Heb je vooral last van de jeuk? De kun je die samen met je huiduitslag behandelen met anti-jeukmiddel.

Hoe kan je een steek van zandvlooien voorkomen?

Als voorzorgsmaatregel kun je schoenen of sandalen dragen als je over het zand in tropische gebieden loopt. Deze verminderen de kans om zandvlooien te krijgen. Ook kan het helpen om DEET te gebruiken om de beestjes op afstand te houden.

Zonneallergie of zwemmersjeuk

Heb je na een dagje strand in Nederland last van rode bultjes of jeuk? Grote kans dat je gelijk aan zandvlooien denkt, maar toch is dit waarschijnlijk iets anders. Aangezien zandvlooien zelden in Nederland voorkomen, zijn deze klachten waarschijnlijk ontstaan door zwemmersjeuk of zonneallergie.

Zwemmersjeuk

Zwemmersjeuk wordt veroorzaakt door larven die met warm weer in zoet natuurwater zitten. Ze kruipen onder je huid en kunnen voor veel klachten zorgen. Dít zijn de symptomen van zwemmersjeuk.

Zonneallergie

Ook zonneallergie kan diverse klachten veroorzaken. Je huid reageert in dat geval overgevoelig op uv-licht of kunstmatige bronnen zoals zonnelampen. Wat je daartegen kunt doen, lees je hier.

Bedwantsen

Word je ’s ochtends wakker met jeuk en overal rode bultjes? Dan zijn het waarschijnlijk bedwantsen. In tegenstelling tot zandvlooien komen bedwantsen alleen ’s nachts naar buiten. Ze verstoppen zich in matrassen en tapijten en bijten mensen terwijl ze slapen. Bedwantsen komen oorspronkelijk niet voor in Nederland, maar heel soms nemen Nederlandse toeristen ze mee naar huis vanaf hun vakantieadres. Dit overkwam ook Samira (48): “Ik zette onze bedden bij het grofvuil.”

