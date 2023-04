Leesbril óf leeslenzen, of allebei? Dit zijn de opties

Niet iedereen laat op tijd zijn ogen meten en als er problemen zijn met zien of waarnemen, komen mensen uit bij de opticien. Hans Korse, die al 22 jaar een winkel in de Amsterdamse Cornelis Schuytstraat heeft, adviseert een leesbril én leeslenzen. Want dat kan gewoon, terwijl dat niet altijd zo duidelijk is.

Visueel ingesteld

Na je veertigste gaat bij iedereen het scherpstellen van dichtbij achteruit. “Tegenwoordig zitten we ook nog vaak het grootste deel van de dag achter een scherm, zoals iPad, telefoon of computer. We zijn heel visueel ingesteld, maar onze ogen raken vermoeid. Wij willen als experts mensen graag zo relaxt mogelijk achter een beeldscherm hebben. Dan ligt het aan de klant zelf wat hij het liefste heeft: een bril, leeslenzen, of multifocale contactlenzen.”

Overdag bril, ’s avonds lenzen

Even als voorbeeld: overdag kun je voor je werk achter een beeldscherm voor een bril kiezen, zodat je meer ontspannen kunt kijken. Als je ’s avonds uitgaat, kun je lenzen dragen. “Dan kun je goed zien wat er op je bord ligt. Wel lever je qua in de verte kijken wat in.”

Opvallend is dat Hans bijna geen ‘kantoorbrillen’ voor lezen en scherm meer verkoopt. “Het is nou eenmaal zo: met een leesbril kun je slechts één ding en dat is lezen. En de meeste ogen zijn wat complexer. Je hebt twee verschillende ogen die niet precies hetzelfde afgestemd zijn. Je bent dus niet zo gauw klaar met alleen een leesbrilletje van een paar euro bij de drogist. Dat kun je het beste goed je ogen laten meten.”

Waarnemen in plaats van kijken

Hans noemt tegenwoordig zijn werk dan ook ‘mensen laten waarnemen’ in plaats van laten zien. “Aan ons de taak om alles over jou in kaart te brengen. Wie ben je, wat doe je, wat zijn je verwachtingen van een bril of lenzen?”

Associatie met ouder worden

De keuze voor leeslenzen heeft vaak te maken met niet ouder willen lijken, zegt Hans. “Dat je ogen slechter worden, geeft je leeftijd weg. Dat vindt niet iedereen leuk. Er is nog genoeg aan te doen. Zo kun je in plaats van bril of lenzen ook kiezen voor laseren of een nieuwe lens in je oog laten implanteren. Ze kunnen vandaag de dag alles.”