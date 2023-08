Let op! De Aziatische tijgermug komt vaker voor in Nederland en dat kan deze gevolgen hebben

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geeft aan bezorgd te zijn en zet in op grootschalige bestrijding.

Aziatische tijgermug herkennen

De tijgermug is iets kleiner dan de Inheemse mug die we in Nederland gewend zijn, maar wel goed te herkennen. De mug kenmerkt zich door de witte streepjes op zijn rug, zijn zwarte bovenlijfje en zijn witte pootjes. Hoewel de mug oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië komt, komt-ie ook in Europese landen als Spanje en Frankrijk steeds vaker voor. Door vakantiegangers en vrachtverkeer is hij nu ook weer in Nederland gesignaleerd.

Verschillende infectieziekten

Hoewel de mug er niet bepaald aantrekkelijk uitziet, is hij vooralsnog niet extreem gevaarlijk. De tijgermug kan infectieziekten overdragen, zoals knokkelkoorts, maar de kans dat de tijgermuggen in Nederland deze ziekten dragen, is volgens het RIVM klein. Toch wil de organisatie geen risico’s nemen. Een mug hoeft namelijk maar een besmette persoon te prikken en het is foute boel, want virussen zullen zich dan snel verspreiden.

Grootschalige bestrijding

De NVWA is dan ook bezorgd over de opmars van het aantal in Nederland gespotte tijgermuggen. Het beestje is dit jaar al op twaalf plekken in ons land gesignaleerd, waaronder in vier woonwijken, terwijl de zomer (en daarmee het favoriete seizoen van het insect) voorlopig nog niet voorbij is. De NVWA neemt dan ook bij elke vondst bestrijdingsmaatregelen. Bewoners van wijken waar de mug is gesignaleerd, krijgen een brief met de vraag om naar broedplaatsen voor muggen te zoeken en ze weg te halen.

Advies voor reizigers

De NVWA roept vakantiegangers bovendien op om hun auto en caravan goed te controleren op muggen voordat ze naar huis rijden. Voor kampeerders is het belangrijk dat zij bakjes, waarin bijvoorbeeld regenwater heeft gestaan, controleren. Daarin kunnen eitjes van de tijgermug zitten die later uitkomen. Wil je weten wat je nog meer kunt doen om de mug te bestrijden? Dat lees je hier.

Bron: NOS