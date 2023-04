Libelle Gezond: een lente kick-off

Nieuwe sporten

Klaar voor een nieuwe sportieve uitdaging, maar kun je wel wat inspiratie gebruiken om in beweging te komen? We zetten de leukste en hipste nieuwe sporten op een rijtje. Inclusief bijpassende sporttenues en -accessoires om hip aan de start en in de sportschool te verschijnen.

Project smooth

Ontharen... een never-ending story voor velen. We willen allemaal een zachte, gladde huid, maar wat zijn de beste ontharingsmethodes? En hoe zorg je ervoor dat je huid op een langdurige en effectieve manier glad blijft? Zonder uitslag en ingegroeide haren, please. Een gids met de nieuwste en effectiefste ontharingstrends.

Eerste hulp bij helen

Tijd heelt alle wonden, zeggen ze. Hoe ‘heel’ je na verlies, na een overlijden, maar ook bijvoorbeeld na een beëindigde vriendschap of afscheid van een grote liefde. We kloppen voor antwoorden aan bij Daan Westerink, journalist, docent journalistiek en docent rouw en verlieskunde.

Voeding voor je brein

Waarom zijn blauwe bessen of een handje noten eigenlijk zo gezond? En wat is dat toch met vette vis? Iris Sommer is psychiater, schrijver en hoogleraar psychiatrie aan het Universitair Medisch Centrum in Groningen. In haar nieuwste boek, Voed je brein, legt ze op een toegankelijke manier uit waarom bepaalde voedingstoffen zo belangrijk zijn voor je hersenen. Inclusief lekkere, hersenvriendelijke recepten!

EN OOK

Een duik in de wondere wereld van vegan & clean verzorging en make-up. Handwerken oubollig? Helemaal niet: het is juist hartstikke hip en bovendien goed voor je hoofd, hart en ziel. Drie vrouwen vertellen hoe reiki op hun pad kwam, wat het hen bracht en hoe ze het gebruiken in hun dagelijks leven. En van groen tot paars, met biet of banaan, recht uit je blender of kant-en-klaar uit de supermarkt: de smoothie is hip, maar is hij ook gezond?

