Libelle Legt Uit: dagelijks vermoeid en vergeetachtig? Het kan een traagwerkende schildklier zijn

Auto-immuunziekte

De ziekte van Hashimoto is de meestvoorkomende auto-immuunziekte bij een traagwerkende schildklier, waarbij de schildklier ontstoken raakt. Auto-immuunziekten ontstaan doordat het immuunsysteem lichaamseigen cellen en stoffen als lichaamsvreemd ziet. Het lichaam gaat dan antistoffen tegen de eigen weefsels vormen. Vaak ligt het ontstaan van schildklierproblemen aan de schildklier zelf. Af en toe ligt de oorzaak bij een afwijking van de hypofyse. Het komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.

Wat is een schildklier?

Je schildklier is een vlindervormige klier aan de voorkant van je hals. Zoals bij een vlinder heeft ook je schildklier twee vleugels. Deze vleugels worden met elkaar verbonden door een dunne strook weefsel. Je schildklier maakt hormonen aan: T3 en T4, oftewel trijodothyroxine en thyroxine. Door die aanmaak wordt er energie uit je eten gehaald. Dit proces heet stofwisseling. Een superbelangrijk proces, omdat het brandstof is voor je lichaam.

Dit zijn de klachten bij een traagwerkende schildklier

Fysieke klachten

Veelvoorkomende symptomen van een traagwerkende schildklier zijn vermoeidheid, obstipatie, een droge huid, gewichtstoename, vergeetachtigheid, spierpijn, miskramen, kouwelijkheid en een droge, bleke huid, een onregelmatige, heftige ongesteldheid, brokkelige nagels, een trage hartslag en haaruitval.

Mentale klachten

Naast lichamelijk klachten kunnen ook psychosociale klachten ontstaan. Denk hierbij aan somberheid, een gejaagd gevoel hebben, ongeduld, nervositeit, angst, concentratie- en geheugenverlies, nervositeit, argwaan, agressie, snel denken en praten, geïrriteerdheid, emotionele labiliteit of niet kunnen stoppen met werken met zelfs op een langer termijn een burn-out.

Schildklierbehandeling: zo spoor je een traagwerkende schildklier op

De eerste stap verloopt via je huisarts. Je ontvangt een formulier voor een bloedonderzoek. Alleen een bloedonderzoek toont aan of je schildklier de klacht(en)veroorzaker is. Mocht er een schildklierafwijking uitkomen dan wordt er vaak gekozen voor medicijnen. De eerste maanden kijkt de huisarts samen met je naar de juiste dosering medicijnen. Tussentijds moet je dan een bloedonderzoek laten doen om de waarden in je bloed te evalueren. Na een aantal maanden is meestal de juiste dosis medicijnen gevonden.

Het ligt niet aan mijn schildklier

Een schildklierafwijking wordt ook wel eens verward met overspannenheid of zelfs een burn-out. Ga daarom altijd eerst naar je huisarts om te onderzoeken wat de oorzaak is. Komt er niets uit een bloedonderzoek, maak dan samen met je huisarts een plan. Soms adviseert je huisarts om een afspraak te maken bij een praktijkondersteuner. Hij of zij kijkt naar de psychosociale kant van je klachten.

Bij welk ziekenhuis kan ik terecht met een schildklierafwijking?

Veel ziekenhuizen hebben een schildklierpoli. Een behandeling of onderzoek door een medisch specialist wordt in bijna alle gevallen vergoed vanuit de basisverzekering. Independer zorgexpert Bas Knopperts: “Houd er nog wel rekening mee dat de kosten vanaf 18 jaar van je eigen risico af gaan. Heb je een restitutiepolis als zorgverzekering? Dan heb je altijd vrije keuze wat betreft je zorgverlener en ook het ziekenhuis. Bij een naturapolis krijg je alleen de rekening volledig vergoedt als je naar een gecontracteerd ziekenhuis gaat.” Toch zie je in de praktijk dat je ook met een naturapolis naar elk ziekenhuis kan zonder bijbetaling. Bas Knopperts: “Bij een natura-budgetpolis doe je er goed aan om te kijken of er een contract is tussen het ziekenhuis en je zorgverzekeraar. Dan loop je de kans dat een ziekenhuis geen contract heeft en je een deel van de rekening zelf moet betalen.”

Bron: Independer