Libelle Legt Uit: helpt ORS tegen een kater?

Na het doorzakken weer zo fris wakker worden alsof er niks gebeurd is: het klinkt ideaal. De vraag is of ORS inderdaad zo’n wondermiddel is of dat deze tip naar het rijk der fabelen gestuurd mag worden.

Wat is ORS?

ORS is een mengsel van zouten en druivensuiker dat je inneemt om te voorkomen dat je uitdroogt door bijvoorbeeld waterdunne diarree en overgeven. Twee redenen waarom mensen het meenemen op vakantie, bijvoorbeeld. Je lost de poeder (of bruistablet) op in water en vervolgens drink je het op om het verlies aan water, suikers en zouten aan te vullen. De poeder is verkrijgbaar bij de supermarkt en drogisterij, dus je hebt er geen recept voor nodig.

ORS als antikatermiddel

Alcohol heeft een vochtafdrijvende werking en is daarom één van de oorzaken achter de knallende hoofdpijn die bij een kater hoort. Daarom is een ORS-poeder op papier een ‘interessant’ antikatermiddel, stelt Ben Witteman, arts en hoogleraar voeding en darmgezondheid op Wageningen University, in gesprek met het AD.

“Je neemt meer vocht op, dus het zou een beetje kunnen helpen tegen de hoofdpijn. Al is dat puur theoretisch. Of het echt werkt, betwijfel ik. Er is geen wetenschappelijk onderzoek naar deze indicatie gedaan”, vertelt Ben Witteman verder.

Volgens Estelle Cruijff verricht het spul wonderen. “Weet je wat bij mij ook altijd helpt? Voordat ik ga slapen neem ik een ORS-zakje en twee paracetamol”, zegt ze nog in onderstaande video.

De beste remedie

Volgens Ben Witteman is er één manier het beste om de kater te bestrijden: ervoor zorgen dat je er geen krijgt. “Alcohol is dan wel ­sociaal geaccepteerd, maar het is natuurlijk gewoon vergif.” Daarom raadt hij aan om een glas water te nemen in plaats van een glas met alcohol als ‘de avond uit de hand loopt’. Dat is volgens professor Tara Grauwet van de KU Leuven ook de beste remedie.

Of ORS écht helpt om je kater te laten verdwijnen, is dus niet bekend. Wie weet helpt het de klachten verlichten of is het simpelweg een placebo-effect waar gebruikers van opkikkeren.

Bron: Apotheek, AD