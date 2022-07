Libelle Legt Uit: kun je bodylotion gebruiken in plaats van aftersun?

Je denkt misschien dat je met een lekkere hydraterende bodylotion net zo goed voor je huid zorgt als met een aftersun, maar dat is niet altijd zo.

Bodylotion vs. aftersun

Als je dacht dat een bodylotion hetzelfde is als een aftersun, dan heb je grotendeels gelijk. Eigenlijk is een aftersun namelijk een speciaal soort bodylotion. Net als een gewone bodylotion heeft een aftersun een hydraterende werking. En na een dagje zon kan je huid wel wat hydratatie gebruiken.

Het grote verschil

Maar als aftersun een soort bodylotion is, wat is dan het verschil? Het belangrijkste verschil is dat een aftersun op waterbasis is. Het water verdampt op de warme huid, waardoor het een verkoelende werking heeft. Een bodylotion is vaak vetter, dekt de huid wat af en houdt daardoor de warmte vast. En daarop zit je wellicht niet te wachten na een dag in de hitte. Een ander verschil zijn de ingrediënten. Aan aftersun worden namelijk vaak stoffen toegevoegd die je huid kalmeren en herstellen.

Je kunt een bodylotion dus wel als aftersun gebruiken, maar let er dan op dat deze op waterbasis is en voldoende hydrateert en herstelt. Deze werking krijgt een aftersun onder andere door glycerine, pathenol en zoethoutwortel. Die vind je terug op het label.

Eerste hulp bij verbranden

Dat aftersun verkoelend werkt, is zeker fijn als je verbrand bent. Er is wel een kleine ‘maar’. Er kunnen in aftersun ook parfum, menthol, of een hoge concentratie alcohol zitten. Bij een verbrande huid kan dit voor irritatie zorgen. Let dus goed op de ingrediënten in je aftersun.

Zonnebrand

Aftersun is bedoeld om je huid te kalmeren, verkoelen en hydrateren na een dagje zon, maar het biedt geen bescherming. Zorg dus dat je goed bent ingesmeerd met zonnebrand voordat je de zon in gaat.

Bron: dr-jetskeultee.nl