Libelle legt uit: waarom jeukt een muggenbult zo erg?

Waarom jeukt een muggenbult?

Normaal gesproken als je een wondje hebt dan stolt je bloed. Voor muggen is dit niet handig, want om het bloed op te kunnen slurpen moet het wel even vloeibaar blijven. Daarom spuiten muggen tijdens het steken ook een beetje speeksel met een antistollingsmiddel in je huid.

Als reactie op dit antistollingsmiddel komt er histamine vrij, wat zorgt voor een reactie die gepaard gaat met flinke jeuk, roodheid en zwelling.

Wat kun je doen tegen de jeuk?

Hoewel je natuurlijk het liefst zou krabben, moet je dit juist níet doen. Het krabben maakt de jeuk en bult alleen maar erger, waardoor je er uiteindelijk meer last van hebt. Als je echt net bent gestoken, kan het helpen om een koude, natte doek of een ijsblokje op de bult te leggen. Dit gaat de zwelling en jeuk meestal wel tegen.

Ben je heel gevoelig voor muggensteken? Dan kan een corticosteroïdenzalf of een zalf of tabletjes met antihistaminica uitkomst bieden. In dit artikel vertellen we je meer over de verschillende reacties die je op een muggenbeet kunt hebben.

Bron: Gezondheidsnet