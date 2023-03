Libelle Legt Uit: waarom moet je nuchter zijn voor een operatie?

Nuchter zijn voor een operatie betekent dat je niet mag hebben gegeten en gedronken gedurende een bepaalde periode voor de start van de operatie, zodat je maag op het moment van de operatie leeg is.

Hoe lang van tevoren moet je nuchter zijn?

Vaak laat de anesthesist of verpleegkundige weten hoelang van tevoren je niks mag eten en drinken. Vaak mag je niets meer eten vanaf middernacht als je operatie de volgende ochtend gepland staat. Heb je de operatie later op de dag? Dan mag je meestal niet meer eten vanaf 6 uur voor de opname.

Drinken mag vaak nog tot 2 uur voor de start van de operatie, maar let er dan wel op wát je drinkt. Kies liever voor heldere dranken zoals water en thee. Deze dranken verlaten namelijk binnen twee uur de maag. Gaat het om een operatie bij een kind of een baby? Dan kun je met de arts overleggen of hij of zij korter op de operatie nog iets lichts mag eten of fles- of borstvoeding mag krijgen.

Waarom moet je nuchter zijn voor een operatie?

Nuchter zijn voor een operatie is erg belangrijk. Het is zelfs van levensbelang. Want als er tijdens de ingreep maaginhoud in de longen komt, kan dat levensgevaarlijk zijn.

Wanneer je een operatie met anesthesie (narcose) ondergaat, worden vele lichaamsreflexen uitgeschakeld. Ook het reflex dat ervoor zorgt dat je gaat hoesten als je je verslikt. Ook je maag kan tijdens de narcose niet z’n werk doen. Omdat je tijdens een operatie vaak horizontaal op een operatietafel ligt, zou het dus kunnen dat je maaginhoud terugloopt, richting de slokdarm en eventueel naar de luchtpijp en de longen.

Bij welke operaties?

In principe moet je voor elke operatie met een vorm van anesthesie nuchter zijn. Dat wil zeggen: wanneer je geheel onder narcose moet, maar ook bij een regionale anesthesie, zoals een ruggenprik of verdoving van een arm of been. Je arts zal je hier altijd over informeren.

Frank (van Rogier) is een tijdje geleden geopereerd aan zijn hart. Hij vreest echter dat het niet helemaal is goed gegaan, weet entertainmentjournalist Matthijs Albers te vertellen:

Bron: UZ Leuven, Amphia