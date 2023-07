Libelle legt uit: waarom vrouwen eerder sterven tijdens een hittegolf

Als de temperaturen tot ongekende hoogte stijgen, liggen uitdroging, oververhitting en zelfs de dood op de loer. Vorig jaar overleden er in Nederland zo’n 62.000 mensen door de hitte. Dat is een recordaantal. 60% daarvan was vrouw. Hoe komt het dat vrouwen vaker sterven tijdens een hittegolf?

Vooral oudere vrouwen sterven

Het verschil in hittesterfte tussen mannen en vrouwen geldt vooral in de leeftijdscategorie vanaf 65 jaar, maar is het meest duidelijk bij mensen boven de 80 jaar. Ouderen hebben sowieso al sneller last van hitte. Hun lichaam kan zich minder goed aanpassen aan de temperatuur, ze hebben een minder sterke dorstprikkel, ouderen hebben vaker hart- of vaataandoeningen en gebruiken vaker vochtafdrijvende medicijnen.

Hoe het komt dat vrouwen eerder sterven tijdens een hittegolf, weten onderzoekers niet precies. Toch zijn er wel een aantal verklaringen voor te vinden, legt Hein Daanen, bijzonder hoogleraar thermofysiologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam uit aan ZONMW.

1. Vrouwen zweten minder

Vrouwen zweten over het algemeen minder snel dan mannen. Bij het stijgen van de leeftijd wordt dit verschil alleen maar groter. Dat betekent ook dat ze hun warmte minder goed kwijt kunnen. Vooral in een hittegolf kan dit lichamelijke problemen veroorzaken.

2. Vrouwen worden ouder

Vrouwen worden ouder dan mannen. Mannen worden gemiddeld 77 jaar en vrouwen 82 jaar. Oudere mensen hebben een grotere kans om te overlijden door extreme hitte.

3. Vrouwen zijn op hoge leeftijd nog actief (in het huishouden)

Dan is er nog één belangrijke reden: vrouwen worden niet alleen ouder, maar wonen ook op hogere leeftijd vaker alleen. Daanen legt uit: “Er is een studie die signaleert dat oudere vrouwen actiever zijn in het huishouden. Als deze vrouwen dat ook tijdens een hittegolf blijven doen, kan dat het risico op oververhitting vergroten.”

Waarvan krijg je last bij oververhitting?

Oververhitting begint vaak met hoofdpijn, duizeligheid, soms opgezwollen enkels of jeukende blaasjes. Veel drinken en rustig aandoen is belangrijk als je last hebt van oververhitting.

Worden de klachten erger? Dan volgt het volgende stadium: hitte-uitputting. Een snelle hartslag, flauwvallen, spierkramp, veel zweten en een bleke huid - dit zijn klachten die je direct serieus moet nemen. Je moet zoveel mogelijk het lichaam koelen met water. Anders krijg je een hitteberoerte. Hoge koorts volgt, je hart gaat alleen maar sneller kloppen, je zweet weinig en je kunt je bewustzijn verliezen. Een hitteberoerte is extreem gevaarlijk en kan leiden tot de dood.

Volgens onderzoek loopt het aantal doden door de hitte de komende jaren alleen nog maar op. De schatting is zelfs dat dit in 2040 om 94.000 sterfgevallen per zomer gaat.

Bron: Nu.nl, Zonmw, NRC