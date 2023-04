Libelle legt uit: wanneer moet je naar een medische pedicure?

Een medische pedicure kan om allerlei redenen een goed idee zijn. Het geeft nét dat beetje extra zorg dat een gewone pedicure niet geeft. Net als een normale behandeling bij de pedicure worden je voeten, huid en nagels verzorgt, maar het gaat nog een stapje verder.

Wie voert een medische pedicure uit?

Een medische pedicure wordt uitgevoerd door een professional met een medische achtergrond, zoals een podotherapeut of medisch pedicure. Deze specialisten hebben een opleiding gevolgd waarbij ze leren hoe ze voetproblemen kunnen opsporen, diagnosticeren en behandelen.

Voor wie is een medische pedicure?

Mensen met zogenoemde risicovoeten kunnen ook terecht bij een medische pedicure. Denk hierbij onder andere aan mensen met diabetes – zij zijn extra kwetsbaar voor voetproblemen.

Diabetici

Mensen met diabetes moeten extra voorzichtig zijn met hun voeten. Diabetes kan leiden tot slechte bloedsomloop en gevoelloosheid in de voeten, waardoor wondjes en infecties minder snel opgemerkt worden. Een medische pedicure kan helpen om eventuele voetproblemen tijdig op te sporen en te behandelen.

Ingroeiende nagels

Ingroeiende nagels kunnen erg pijnlijk zijn en zelfs leiden tot infecties. Een medische pedicure kan de nagel op de juiste manier knippen en verzorgen om te voorkomen dat deze ingroeit.

Eelt of likdoorns

Eelt en likdoorns kunnen erg vervelend zijn en soms zelfs pijnlijk. Een medische pedicure kan deze probleemgebieden op een professionele manier verwijderen zonder de huid te beschadigen.

Schimmelnagels

Schimmelnagels zijn nagels die zijn geïnfecteerd met een schimmel. Deze infectie kan erg hardnekkig zijn en moet op de juiste manier behandeld worden om te voorkomen dat de schimmel zich verder verspreidt. Een medische pedicure kan hierbij helpen.

Voetproblemen door reuma

Reuma kan leiden tot allerlei voetproblemen, zoals gewrichtspijn, verminderde beweeglijkheid en vervorming van de voet. Een medische pedicure kan deze problemen op een professionele manier behandelen en adviseren over de juiste verzorging van de voeten.

Waar kun je terecht voor een medische pedicure?

In een praktijk waar medische pedicures worden uitgevoerd, zijn alle materialen aanwezig om de voeten goed te verzorgen en om problemen te verhelpen of verlichten. Zo kunnen ze je er ook helpen als je een nagelprothese nodig hebt of nagelreparaties. Je kunt ook bij de medische pedicure terecht voor preventieve behandelingen.

Wanneer je last hebt van voetproblemen is aan te raden om een medische pedicure te overwegen. Deze specialisten kunnen je beter helpen bij het opsporen, diagnosticeren en behandelen van voetproblemen en kunnen advies geven over de juiste verzorging van je voeten. Twijfel je of je een medische pedicure nodig hebt? Overleg het dan van tevoren even met een medisch pedicure, zij kunnen je advies geven wat je nodig hebt.

Zijdezachte voeten? Met dit voetenmasker zijn ze weer goed verzorgd.

Bron: MarieClaire