Libelle Legt Uit: wanneer slik je paracetamol en wanneer ibuprofen?

Het verschil tussen paracetamol en ibuprofen

Paracetamol hebben veel mensen wel in het medicijnkastje liggen en is vaak het eerste waaraan we denken als we op zoek zijn naar een pijnstiller. Geen slechte eerste keuze, want paracetamol heeft geen lange waslijst aan veel voorkomende bijwerkingen en werkt ook nog eens koortsverlagend. Als je behoefte hebt aan een iets sterkere pijnstiller, kan ibuprofen een goede optie zijn. Ibuprofen werkt niet alleen pijnstillend en koortsverlagend, maar ook ontstekingsremmend. Maar ibuprofen heeft ook meer geregistreerde bijwerkingen dan paracetamol en er zijn aandoeningen waarvoor je beter een andere pijnstiller kunt kiezen.

Naast de ontstekingsremmende werking en de bijwerkingen is er nog een groot verschil tussen paracetamol en ibuprofen. Je lichaam breekt de medicijnen op een andere plek af. Paracetamol in je lever en ibuprofen in je maag.

Paracetamol

Paracetamol helpt bij de volgende kwaaltjes:

Griep

Koorts

Oorpijn

Keelpijn

Migraine

Spierpijn

Hoofdpijn

Verkoudheid

Menstruatiepijn

Ibuprofen

Ibuprofen helpt bij de volgende kwaaltjes:

Griep

Migraine

Spierpijn

Hoofdpijn

Verkoudheid

Menstruatiepijn

Gewrichtsontstekingen

Langdurig gebruik van paracetamol en ibuprofen

Medicijnen een langere tijd achter elkaar gebruiken zonder overleg met een huisarts is geen goed idee. Langdurig gebruik van paracetamol kan schadelijk zijn voor je lever en kan na twee weken al gewenningshoofdpijn veroorzaken. Ibuprofen mag je voor pijn vijf dagen gebruiken en voor koorts slechts drie.

Lees voor je paracetamol of ibuprofen gebruikt altijd eerst de bijsluiter door voor de juiste dosering en om wisselwerking met andere medicijnen te voorkomen.

Bron: apotheek.nl en unitedconsumers.com