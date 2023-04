wat gebeurt er als je moet plassen tijdens een operatie? Beeld Getty Images/Westend61

Libelle Legt Uit: wat gebeurt er als je moet plassen tijdens een operatie?

Een operatie is een heftige ingreep. Waarschijnlijk maak je je vooraf over allerlei dingen zorgen. Over de narcose bijvoorbeeld. Of over hoe lang je herstel duurt na de operatie. Maar vlak voor je de operatiekamer in wordt gereden, vraag je je misschien ook af: wat gebeurt er als ik tijdens de operatie moet plassen?