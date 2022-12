Verzakking van de vagina Beeld GettyImages

Libelle Legt Uit: wat is een vaginale verzakking en wat doe je ertegen?

Vier op de tien vrouwen hebben last van een vaginale verzakking. Eigenlijk is dat een verzakking van de baarmoeder, blaas of de endeldarm. Dit doet pijn en geeft last, maar wat is de verzakking precies en wat doe je ertegen?